В Канаде застрявшие в пробке люди сыграли в хоккей (видео)

Жители Виннипега встретили одну из первых снежных бурь этой осенью. Некоторые из них застряли в пробке неподалеку от города и решили провести время, играя в хоккей на шоссе.

Ролик, снятый отцом одного из парней, попал в ТВ-новости в Канаде, а в интернете его посмотрели более 100 тысяч человек.



Канадцы часто так проводят время, ожидая, пока снег на дороге будет расчищен. Ролик про жителей Квебека, играющих в хоккей на дороге в январе этого года, также быстро стал популярен в интернете.