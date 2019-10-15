В Канаде застрявшие в пробке люди сыграли в хоккей (видео)
Да, прямо на дороге.
Да, прямо на дороге.
Жители Виннипега встретили одну из первых снежных бурь этой осенью. Некоторые из них застряли в пробке неподалеку от города и решили провести время, играя в хоккей на шоссе.
Ролик, снятый отцом одного из парней, попал в
Канадцы часто так проводят время, ожидая, пока снег на дороге будет расчищен. Ролик про жителей Квебека, играющих в хоккей на дороге в январе этого года, также быстро стал популярен в интернете.
Алексей Иванов