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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В Канаде застрявшие в пробке люди сыграли в хоккей (видео)

Да, прямо на дороге.

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Жители Виннипега встретили одну из первых снежных бурь этой осенью. Некоторые из них застряли в пробке неподалеку от города и решили провести время, играя в хоккей на шоссе.

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Ролик, снятый отцом одного из парней, попал в ТВ-новости в Канаде, а в интернете его посмотрели более 100 тысяч человек.

Канадцы часто так проводят время, ожидая, пока снег на дороге будет расчищен. Ролик про жителей Квебека, играющих в хоккей на дороге в январе этого года, также быстро стал популярен в интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

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