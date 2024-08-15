Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед российской налоговой

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Боец выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC.