Вяльбе: Команда на ОИ может ехать только при условии, что будут флаг и гимн

Елена Вяльбе ответила на вопрос, нужно ли ехать на Олимпийские игры на условиях, которые выдвигает Международный олимпийский комитет и международные федерации.

«Пока еще мы не можем на 100 процентов сказать, что точно не поедем на Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо. Мы так не можем сказать, потому что все может в одночасье поменяться, вся это политика и весь этот бред, который там сейчас существует. В каком случае мы поедем? Команда точно может ехать только при условии, что будут флаг и гимн. Обо всем остальном даже не стоит думать. На прошлых Олимпиадах без флага и гимна было тоже очень обидно, особенно в 2018 году. При этом страна не находилась на СВО. Было жутко обидно, но тогда я наоборот спортсменам говорила: “Ребята, возможно, это ваш единственный шанс. Вы должны ехать и должны с достоинством там выступать”. В 2022 году уже были послабления, был флаг Олимпийского комитета России, на экипировке были элементы флага. Не было гимна, но был Чайковский. Было понятно, что это мы.

Сейчас во всей этой ситуации, когда идет СВО, когда необходимо подписать декларацию спортсменам… Я сейчас слышала о том, что якобы эту декларацию убрал МОК, но я знаю, что эту декларацию передали в международные организации. Не МОК будет вам давать ее подписывать, там вы будете подписывать декларацию для всех спортсменов, которые едут на Олимпийские игры. Это немножко другая история. Но международная организация вам подсунет: «Без флага и гимна вы согласны»? «Чей Крым?» «Как вы относитесь к президенту страны?» У нас сейчас между Олимпийским комитетом России и Министерством спорта есть разное мнение. Очень категоричное было от президента ОКР Станислава Позднякова и абсолютно другое от министра спорта. Мне кажется, это тоже не очень хорошо. Думаю, у нас должна быть одна единая линия", — сказала Вяльбе в интервью ютуб-каналу журналиста Андрея Романова.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

56-летняя Елена Вяльбе с 2010 года является президентом ФЛГР. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам.