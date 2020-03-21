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20:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 марта

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости субботы 21 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Источник: AFP 2020

Отменен чемпионат мира по хоккею-2020

Теперь официально. Об отмене турнира говорили еще несколько дней назад, но в субботу Международная федерация хоккея объявила официально: турнир не состоится. Он должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

«Это жестокая реальность для международной семьи по хоккею, но мы должны с ней смириться», — прокомментировал отмену президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Сергей Прядкин назвал оптимистичную дату возобновления сезона РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин | Источник: РИА

Президент Российский премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуации с возобновлением текущего сезона. Турнир был приостановлен после 22-го тура. Изначально предполагалось, что чемпионат России возобновится 10 апреля, но уже понятно, что турнир вернется гораздо позже. Нынешний оптимистичный прогноз Прядкина — 24 апреля.

«Каждая страна должна действовать в соответствии со своими реалиями. Мы ориентированы на руководство нашей страны. Была рекомендация, мы ее рассмотрели и приняли ее к исполнению», — сказал Прядкин.

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Олимпийский комитет Бразилии призвал перенести Олимпийские игры-2020

Олимпиада-2020 должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. В Японии еще не приняли решение касательно будущего Игр и пока надеются провести соревнования в запланированные сроки. Однако Олимпийские комитеты Бразилии и еще нескольких стран призывают перенести Олимпиаду на следующий, 2021 год.

Ранее на 2021 год уже был перенесен чемпионат Европы по футболу-2020.

Чемпионат Англии может быть доигран без зрителей

Источник: AP

Сезон в Английской премьер-лиге может быть завершен при пустых трибунах. Ранее руководство лиги заявило, что чемпионат возобновится не раньше 30 апреля. В настоящий момент турнир приостановлен. Сообщается, что руководство лиги считает вариант игр без зрителей нежелательным, но при этом не исключает его.

При этом некоторые эксперты полагают, что сезон в Англии вряд ли возобновится раньше июня.

«Китайский Марадона» заразился коронавирусом

Полузащитник испанского «Эспаньола» У Лэй заразился коронавирусом. Ранее клуб сообщил, что шесть игроков и сотрудников команды сдали положительные тесты на коронавирус, однако имена заболевших не назывались. Как сообщает испанское издание Sport.es, один из заболевших — У Лэй. Таким образом он стал первым китайским спортсменом, о заражении которого стало известно СМИ.

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