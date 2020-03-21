Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 марта
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости субботы 21 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости субботы 21 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Теперь официально. Об отмене турнира говорили еще несколько дней назад, но в субботу Международная федерация хоккея объявила официально: турнир не состоится. Он должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.
«Это жестокая реальность для международной семьи по хоккею, но мы должны с ней смириться», — прокомментировал отмену президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Президент Российский
«Каждая страна должна действовать в соответствии со своими реалиями. Мы ориентированы на руководство нашей страны. Была рекомендация, мы ее рассмотрели и приняли ее к исполнению», — сказал Прядкин.
Олимпиада-2020 должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. В Японии еще не приняли решение касательно будущего Игр и пока надеются провести соревнования в запланированные сроки. Однако Олимпийские комитеты Бразилии и еще нескольких стран призывают перенести Олимпиаду на следующий, 2021 год.
Ранее на 2021 год уже был перенесен чемпионат Европы по футболу-2020.
Сезон в Английской
При этом некоторые эксперты полагают, что сезон в Англии вряд ли возобновится раньше июня.
Полузащитник испанского «Эспаньола» У Лэй заразился коронавирусом. Ранее клуб сообщил, что шесть игроков и сотрудников команды сдали положительные тесты на коронавирус, однако имена заболевших не назывались. Как сообщает испанское издание Sport.es, один из заболевших — У Лэй. Таким образом он стал первым китайским спортсменом, о заражении которого стало известно СМИ.