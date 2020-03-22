Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 22 марта

Источник: РИА "Новости"

Оргкомитет Олимпиады-2020 разрабатывает альтернативный сценарий проведения Игр

Организаторы Игр в Токио рассматривают вариант переноса соревнований. При этом подразумевается не перенос Олимпиады на следующий год, а, по информации Reuters, перенос на месяц или на 45 дней. Окончательное решение по поводу переноса Игр будет принято Международным олимпийским комитетом.

Олимпиада запланирована на период с 24 июля по 9 августа этого года. В настоящий момент власти Японии настроены провести соревнования в запланированные сроки.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом

Тест на коронавирус бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини оказался положительным. В настоящий момент игрок выступает в чемпионате Китая и играет за команду «Шаньдун Лунэн». Сообщается, что футболист приехал в Китай в субботу и сдал тест, который и показал положительный результат.

Старт чемпионата Китая по футболу был отложен из-за коронавируса. Турнир должен начаться 18 апреля.

Чемпион мира по фехтованию отказался выступать на Олимпиаде, если ее не перенесут

Немецкий фехтовальщик Максимилиан Хартунг заявил, что откажется от выступлений на Олимпиаде-2020, если ее не перенесут.

«Я не приму участие в Олимпийских играх, если они состоятся в запланированные даты. Я хочу показать отказом свое отношение к сложившейся ситуации [с пандемией коронавируса] и совершить правильный поступок», — сказал Хартунг.

Тест Криштиану Роналду на коронавирус оказался отрицательным

Источник: Reuters

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус. Сообщается, что тестирование прошли все игроки «Ювентуса». Новых случаев заражения выявлено не было.

Ранее коронавирусом уже заболели трое игроков туринского клуба: Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала.

Клуб НХЛ выделил более миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Благотворительный фонд клуба НХЛ «Калгари» пожертвует $1,15 млн организациям одноименного города, которые ведут борьбу с коронавирусом.

«В сложившейся ситуации медицинские и социальные организации выполняют невероятно важную работу, мы благодарим их за это. Мы продолжим оказывать помощь этим организациям и призываем всех соблюдать их рекомендации», — сказал председатель фонда Джефф Маккейг.