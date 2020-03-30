Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 30 марта
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 30 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 30 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Олимпийские игры в Токио в 2021 году начнутся 23 июля. Паралимпиада стартует 24 августа. Договоренность о переносе Игр на следующий год была достигнута в ходе телефонного разговора между президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом,
Олимпиада в Токио должна была проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Тест на коронавирус российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной дал положительный результат. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
«Да, нам сообщили о положительном тесте. Сейчас тренерский штаб по резерву собирает полную информацию, чтобы составить полную картину. Анастасия вместе с мамой находится в стационаре, симптомов болезни нет. Думаю, можно считать, что она уже выздоровела», — сказал Драчев.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси объявил о снижении зарплаты футболистов команды на 70%
«Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом. Много раз мы даже делали это по своей собственной инициативе, в других случаях мы считали это необходимым или важным», — сказал Месси.
Убытки французского футбольного клуба «ПСЖ»
Чемпионат Франции был приостановлен 13 марта.
Бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен на 4 июля. Поединок должен был пройти 2 мая в Манчестере.
«Да, к сожалению, распространяющийся вирус вносит свои коррективы, в Англии предприняты серьезные меры по борьбе с его распространением, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — прокомментировал перенос боя глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.