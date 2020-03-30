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30 марта, источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 30 марта

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 30 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано775 306 +59 205
Скончалось37 083 +3 229
Выздоровело164 435 +15 364
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:20 MSK, 30.03
Источник: AFP 2020

Названы даты проведения Олимпиады-2021

Олимпийские игры в Токио в 2021 году начнутся 23 июля. Паралимпиада стартует 24 августа. Договоренность о переносе Игр на следующий год была достигнута в ходе телефонного разговора между президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, премьер-министром Японии Синдзо Абе и главой оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори.

Олимпиада в Токио должна была проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Российская биатлонистка заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной дал положительный результат. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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«Да, нам сообщили о положительном тесте. Сейчас тренерский штаб по резерву собирает полную информацию, чтобы составить полную картину. Анастасия вместе с мамой находится в стационаре, симптомов болезни нет. Думаю, можно считать, что она уже выздоровела», — сказал Драчев.

Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барселоны» на 70%

Капитан «Барселоны» Лионель Месси объявил о снижении зарплаты футболистов команды на 70% из-за пандемии коронавируса. Также футболисты будут делать отдельные взносы, чтобы персонал каталонского клуба получал свои зарплаты в полном объеме.

«Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом. Много раз мы даже делали это по своей собственной инициативе, в других случаях мы считали это необходимым или важным», — сказал Месси.

«ПСЖ» потеряет больше 200 миллионов евро из-за коронавируса

Убытки французского футбольного клуба «ПСЖ» из-за пандемии коронавируса составят 215 миллионов евро. Клуб понесет потери из-за приостановки чемпионата. «ПСЖ» не досчитается доходов от телетрансляций и продажи билетов на домашние матчи.

Чемпионат Франции был приостановлен 13 марта.

Бой Поветкин — Уайт перенесен

Бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен на 4 июля. Поединок должен был пройти 2 мая в Манчестере.

«Да, к сожалению, распространяющийся вирус вносит свои коррективы, в Англии предприняты серьезные меры по борьбе с его распространением, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — прокомментировал перенос боя глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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