Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 1 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 1 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 1 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
УЕФА планирует возобновить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе этого года. Сообщается, что организация рассматривает вариант проведения матчей этих турниров параллельно с матчами сборных.
Напомним, что ранее
Футболисты основного состава московского «Спартака» согласились на понижение зарплаты
Во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, игроки будут получать на 40% меньше, чем обычно. Таким образом футболисты намерены поддержать клуб в непростой ситуации.
Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока не примет участие в в следующем сезоне КХЛ
Ранее в среду министерство физкультуры и спорта Приморского края сообщило о том, что было принято решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21.
Призер Олимпийских игр венгерская пловчиха Богларка Капаш заболела коронавирусом.
«Я хотела бы поделиться с вами новостью. Мой тест на коронавирус оказался положительным», — сообщила 26-летняя спортсменка.
Как сообщается на сайте Федерации плавания Венгрии, среди спортсменов и членов тренерского штаба выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.
Организаторы «Уимблдона» объявили об официальной отмене турнира
«Уимблдон» отменяется впервые c 1945 года.