Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 1 апреля

Источник: AFP 2020

Названы сроки возобновления Лиги чемпионов

УЕФА планирует возобновить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе этого года. Сообщается, что организация рассматривает вариант проведения матчей этих турниров параллельно с матчами сборных.

Напомним, что ранее из-за распространения коронавируса Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены, а чемпионат Европы перенесен на следующий год.

Игроки «Спартака» пошли на понижение зарплаты

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/a6fa25e7-b92c-4a63-897f-2fdd93e9f816?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Что значит сокращение зарплат игроков «Спартака»? Инсайды Короткина Во время загрузки произошла ошибка.

Футболисты основного состава московского «Спартака» согласились на понижение зарплаты из-за приостановки сезона.

Во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, игроки будут получать на 40% меньше, чем обычно. Таким образом футболисты намерены поддержать клуб в непростой ситуации.

«Адмирал» не выступит в КХЛ в следующем сезоне

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока не примет участие в в следующем сезоне КХЛ из-за коронавируса.

Ранее в среду министерство физкультуры и спорта Приморского края сообщило о том, что было принято решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21.

Что полезно знать Если сидишь дома

Призер Олимпиады заразилась коронавирусом

Призер Олимпийских игр венгерская пловчиха Богларка Капаш заболела коронавирусом.

«Я хотела бы поделиться с вами новостью. Мой тест на коронавирус оказался положительным», — сообщила 26-летняя спортсменка.

Как сообщается на сайте Федерации плавания Венгрии, среди спортсменов и членов тренерского штаба выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.

Организаторы «Уимблдона» объявили об официальной отмене турнира из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020 года.