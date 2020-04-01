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20:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 1 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 1 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Источник: AFP 2020

Названы сроки возобновления Лиги чемпионов

УЕФА планирует возобновить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе этого года. Сообщается, что организация рассматривает вариант проведения матчей этих турниров параллельно с матчами сборных.

Напомним, что ранее из-за распространения коронавируса Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены, а чемпионат Европы перенесен на следующий год.

Игроки «Спартака» пошли на понижение зарплаты

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Футболисты основного состава московского «Спартака» согласились на понижение зарплаты из-за приостановки сезона.

Во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, игроки будут получать на 40% меньше, чем обычно. Таким образом футболисты намерены поддержать клуб в непростой ситуации.

«Адмирал» не выступит в КХЛ в следующем сезоне

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока не примет участие в в следующем сезоне КХЛ из-за коронавируса.

Ранее в среду министерство физкультуры и спорта Приморского края сообщило о том, что было принято решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21.

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Призер Олимпиады заразилась коронавирусом

Призер Олимпийских игр венгерская пловчиха Богларка Капаш заболела коронавирусом.

«Я хотела бы поделиться с вами новостью. Мой тест на коронавирус оказался положительным», — сообщила 26-летняя спортсменка.

Как сообщается на сайте Федерации плавания Венгрии, среди спортсменов и членов тренерского штаба выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.

«Уимблдон» официально отменен

Организаторы «Уимблдона» объявили об официальной отмене турнира из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020 года.

«Уимблдон» отменяется впервые c 1945 года.

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