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20:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 7 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 7 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 412 103 +81 071
Скончалось81 103 +7 186
Выздоровело298 352 +22 501
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:37 MSK, 07.04
Источник: AFP 2020

Шарапова показала, как тренируется во время самоизоляции

Мария Шарапова выложила в своем инстаграме видео, в котором показала, как поддерживает форму во время самоизоляции. Напомним, что в конце февраля российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Сельта» не отпускала Смолова в Россию

Руководство испанского клуба «Сельта» не давало российскому нападающему Федору Смолову разрешения вернуться в Россию во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает испанское издание AS.

5 апреля стало известно, что футболист вернулся в Россию, нарушив самоизоляцию во время введенного в Испании режима повышенной готовности. Сам Смолов сообщил, что согласовал свой отъезд с клубом.

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РПЛ может возобновиться при пустых трибунах

Такой вариант продолжения турнира обсуждался на общем собрании клубов лиги. В чемпионате России по футболу осталось сыграть восемь туров. УЕФА настаивает на том, чтобы турнир был завершен, а не прерван досрочно.

Матчи будут проходить при пустых трибунах, если к лету в России все еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

«Манчестер Юнайтед» потеряет 116 миллионов фунтов

Финансовые потери «Манчестер Юнайтед» из-за пандемии коронавируса составят 116 миллионов фунтов (более 131 миллиона евро).

«Манчестер Юнайтед» понесет наибольшие потери среди всех клубов английской премьер-лиги. Чемпионат Англии был приостановлен в марте, возобновление турнира зависит от дальнейшей ситуации с распространением коронавируса.

Тренер Нурмагомедова раскрыл подробности срыва боя с Фергюсоном

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал об отъезде Хабиба в Россию перед боем с Тони Фергюсоном. По словам тренера, Нурмагомедов улетел из США, где готовился к бою, в Абу-Даби, потому что ему сказали, что подинок, скорее всего, пройдет там.

Бой должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля.

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