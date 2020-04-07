Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 7 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 7 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 7 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Мария Шарапова выложила в своем инстаграме видео, в котором показала, как поддерживает форму во время самоизоляции. Напомним, что в конце февраля российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры.
Руководство испанского клуба «Сельта» не давало российскому нападающему Федору Смолову разрешения вернуться в Россию во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает испанское издание AS.
5 апреля стало известно, что футболист вернулся в Россию, нарушив самоизоляцию во время введенного в Испании режима повышенной готовности. Сам Смолов сообщил, что согласовал свой отъезд с клубом.
Такой вариант продолжения турнира обсуждался на общем собрании клубов лиги. В чемпионате России по футболу осталось сыграть восемь туров. УЕФА настаивает на том, чтобы турнир был завершен, а не прерван досрочно.
Матчи будут проходить при пустых трибунах, если к лету в России все еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.
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