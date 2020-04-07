Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 7 апреля

Источник: AFP 2020

Шарапова показала, как тренируется во время самоизоляции

Мария Шарапова выложила в своем инстаграме видео, в котором показала, как поддерживает форму во время самоизоляции. Напомним, что в конце февраля российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Сельта» не отпускала Смолова в Россию

Руководство испанского клуба «Сельта» не давало российскому нападающему Федору Смолову разрешения вернуться в Россию во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает испанское издание AS.

5 апреля стало известно, что футболист вернулся в Россию, нарушив самоизоляцию во время введенного в Испании режима повышенной готовности. Сам Смолов сообщил, что согласовал свой отъезд с клубом.

Что полезно знать Если сидишь дома

Такой вариант продолжения турнира обсуждался на общем собрании клубов лиги. В чемпионате России по футболу осталось сыграть восемь туров. УЕФА настаивает на том, чтобы турнир был завершен, а не прерван досрочно.

Матчи будут проходить при пустых трибунах, если к лету в России все еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

«Манчестер Юнайтед» потеряет 116 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» понесет наибольшие потери среди всех клубов английской премьер-лиги. Чемпионат Англии был приостановлен в марте, возобновление турнира зависит от дальнейшей ситуации с распространением коронавируса.

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал об отъезде Хабиба в Россию перед боем с Тони Фергюсоном. По словам тренера, Нурмагомедов улетел из США, где готовился к бою, в Абу-Даби, потому что ему сказали, что подинок, скорее всего, пройдет там.