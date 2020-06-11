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20:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 11 июня

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости четверга 11 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 435 727+138 668
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось418 203+4 966
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 505 535+89 815
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
Источник: AFP 2020

Игрок «Тоттенхэма» отстранен за шутку о коронавирусе

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли отстранен на один матч за публикацию в соцсетях шутливого видео о коронавирусе.

Также Алли оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов и обязан пройти образовательный курс. Таким образом, Алли пропустит первый матч после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, с «Манчестер Юнайтед» 19 июня.

В Чемпионшипе выявили шесть новых случаев коронавируса

Официальный сайт Английской футбольной лиги (EFL) рассказал о результатах нового тестирования на коронавирус.

Тестирование прошли 1192 представителя 24 клубов, положительный результат был выявлен у шестерых человек. Их имена не сообщаются. Все заразившиеся были отправлены на самоизоляцию.

Сезон в Чемпионшипе возобновится 20 июня.

УЕФА определится с городами-хозяевами Евро 17 июня

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует утвердить города-хозяева чемпионата Европы по футболу-2020 и расписание турнира 17 июня.

Как отмечается, 17 июня в повестке стоит вопрос о местах проведения и расписании матчей ЕВРО. Кроме того, УЕФА в этот день должен принять решение по датам проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, который были прерваны из-за коронавируса в марте.

Федерация регби России выявила случаи заражения коронавирусом

Тесты на коронавирус некоторых регбистов дали положительный результат перед началом нового розыгрыша чемпионата России, заболевание у всех протекает бессимптомно.

Ранее стало известно, что регламент проведения чемпионата России по регби согласован с Роспотребнадзором. Заполняемость трибун не должна превышать 10%. Сезон стартует 18 июня.

Сезон-2020 MotoGP откроется этапом в Испании 19 июля

Этап в Испании 19 июля станет первым Гран-при сезона-2020 чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

В четверг был обнародован календарь MotoGP, в нем опубликованы даты 13 европейских этапов, гонки будут проходить с июля по ноябрь. Четыре этапа могут пройти за пределами Европы (в США, Аргентине, Таиланде и Малайзии), в таком случае сезон завершится 13 декабря, решение будет принято не позднее 31 июля.

Ближайшие даты возобновления главных турниров

Дайджесты новостей о коронавирусе в спорте завершаются расписанием возобновления главных турниров и соревнований в ближайшее время и больше не будут выходить.

11 июня. Чемпионат Испании по футболу.

17 июня. Чемпионат Англии по футболу.

19 июня. Чемпионат России по футболу.

20 июня. Чемпионат Италии по футболу.

3 июля. Формула-1.

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