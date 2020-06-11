Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 11 июня

Источник: AFP 2020

Игрок «Тоттенхэма» отстранен за шутку о коронавирусе

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли отстранен на один матч за публикацию в соцсетях шутливого видео о коронавирусе.

Также Алли оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов и обязан пройти образовательный курс. Таким образом, Алли пропустит первый матч после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, с «Манчестер Юнайтед» 19 июня.

В Чемпионшипе выявили шесть новых случаев коронавируса

Официальный сайт Английской футбольной лиги (EFL) рассказал о результатах нового тестирования на коронавирус.

Тестирование прошли 1192 представителя 24 клубов, положительный результат был выявлен у шестерых человек. Их имена не сообщаются. Все заразившиеся были отправлены на самоизоляцию.

Сезон в Чемпионшипе возобновится 20 июня.

УЕФА определится с городами-хозяевами Евро 17 июня

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует утвердить города-хозяева чемпионата Европы по футболу-2020 и расписание турнира 17 июня.

Как отмечается, 17 июня в повестке стоит вопрос о местах проведения и расписании матчей ЕВРО. Кроме того, УЕФА в этот день должен принять решение по датам проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, который были прерваны из-за коронавируса в марте.

Федерация регби России выявила случаи заражения коронавирусом

Тесты на коронавирус некоторых регбистов дали положительный результат перед началом нового розыгрыша чемпионата России, заболевание у всех протекает бессимптомно.

Ранее стало известно, что регламент проведения чемпионата России по регби согласован с Роспотребнадзором. Заполняемость трибун не должна превышать 10%. Сезон стартует 18 июня.

Сезон-2020 MotoGP откроется этапом в Испании 19 июля

Этап в Испании 19 июля станет первым Гран-при сезона-2020 чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

В четверг был обнародован календарь MotoGP, в нем опубликованы даты 13 европейских этапов, гонки будут проходить с июля по ноябрь. Четыре этапа могут пройти за пределами Европы (в США, Аргентине, Таиланде и Малайзии), в таком случае сезон завершится 13 декабря, решение будет принято не позднее 31 июля.

Ближайшие даты возобновления главных турниров

Дайджесты новостей о коронавирусе в спорте завершаются расписанием возобновления главных турниров и соревнований в ближайшее время и больше не будут выходить.

11 июня. Чемпионат Испании по футболу.

17 июня. Чемпионат Англии по футболу.

19 июня. Чемпионат России по футболу.

20 июня. Чемпионат Италии по футболу.

3 июля. Формула-1.