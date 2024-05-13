Власти Казахстана сократили программу Всемирных игр кочевников

Такое решение принято в связи с масштабными паводками, которые охватили 10 из 17 областей страны. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии финансовых средств для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим.

«В связи с поручением президента, дирекция по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников внесла предложения по изменению в спортивной программе. Так, даты проведения игр сокращены на один день. Мероприятие пройдет с 8 по 13 сентября включительно.



Из спортивной программы исключены полностью соревнования по виду спорта “Ссирым”. Из “Мас-рестлинга” исключили четыре весовых категории из 12-ти. Медали будут разыгрываться в пять весовых категориях среди мужчин, и в трех среди женщин. Состязания по кокпару пройдут в течение трех дней вместо запланированных шести. Количество весовых категорий в борьбе “Алыш” сократилось вдвое. Также сократились на три весовые категории соревнования по борьбе “Кураш”. Соревнования по “Аркан тартыс” также пройдут лишь в одной женской и одной мужской весовой категориях.



В спортивную программу Игр добавлены “Кок-боруу” и “Кореш”. Кыргызский Кок-боруу пройдет по олимпийской системе, на вылет в течение 3-х дней. Татарская поясная борьба Кореш пройдет по 4 весовым категориям только среди мужчин», — говорится в сообщении.