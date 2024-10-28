Топ-15 трюков на турнике разной сложности: когда крутиться и вертеться полезно для здоровья

Конечно, любой трюк может привести к травме, если вы не подготовились так, как следует. В первую очередь новичкам нужно приобрести перчатки для занятий, чтобы уменьшить скольжение рук (это важно в зимнее время). Кроме того, вы можете пользоваться мелом или тальком, которые также улучшают сцепление (летний вариант). Это важно как на первых порах, так и во время выполнения сложных упражнений. Кроме того, важно не забывать о подготовке мышц перед любым трюком.