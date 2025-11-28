Вис на турнике: как укрепить спину и хват без боли в плечах

Варианты виса на перекладине включают хват, плечевой пояс и мышцы спины, но подходят не всем: у людей с чувствительными плечами или выраженным прогибом в пояснице иногда появляется дискомфорт. Ниже разберем, как выполнять упражнение безопасно и какие есть альтернативы.