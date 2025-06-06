25 лет побед: главные достижения России в спорте в XXI веке

Легенды из мира футбола
Россия и футбол долгое время были как будто несовместимы. После распада СССР уровень футбола в стране сильно упал. Спортсмены раз за разом проигрывали сильным командам, средним командам, слабым командам, а иногда и очень слабым командам. Анекдоты, обидные проигрыши и практически регулярные пропуски чемпионата мира. Редкие всплески в еврокубках практически никогда не меняли общего настроения россиян и отношения к игре. Но и в этой истории боли и слез были свои приятные исключения.
ЦСКА — первый обладатель еврокубка
Сказка для болельщиков красно-синих любого возраста. 2005 год навсегда вписан золотыми буквами в историю команды. Сейчас никто не вспоминает о том, что команда в тот год всерьез могла пошуметь в Лиге чемпионов, но обидно потеряла место в плей-офф. После неплохого начала группового этапа «армейцы» сбавили и смогли занять лишь третье место, отправившись во второй по значимости кубок. А перед играми на вылет «армейцы» расстались с Семаком и Ярошиком — лидерами в центре поля.
Вспоминают россияне другое: выигрыш у «Бенфики» в 1/16 финала Кубка УЕФА, проход «Партизана», «Осера», «Пармы», и, наконец, финал, в котором российскому клубу пришлось нелегко. «Спортинг» играл на своем поле, перед своими болельщиками. Но ЦСКА уже было не остановить, хотя португальцы и выиграли первый тайм. Во втором «армейцы» ответили трижды: Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Причем третий мяч ЦСКА был забит после острейшей атаки «Спортинга», когда мяч обстучал штанги и попал в руки к нашему вратарю. Везет сильнейшим!
В ту весну в Европе восхищались не только камбэком «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, ЦСКА показал себя не хуже. Форма, которую набрали Карвальо и Вагнер могла принести им жирный контракт с любым топ-клубом. Жирков, Березуцкие и Акинфеев также не остались без внимания. О российском футболе впервые заговорили так массово как о реальной силе и все благодаря магии «красно-синих». Сказка могла выйти еще краше, если бы удалось взять Суперкубок в игре с «Ливерпулем» (поражение 1:3). Но всему свое время…
Зенит — автор «золотого дубля» в Европе
2008 год будет фигурировать в этой подборке часто, для России в плане спорта он вышел особенным. Но обо всем по порядку.
В 2007 году «Зенит» впервые почувствовал результат финансовых вложений «Газпрома». В команде собрались игроки высокого уровня, которые вместе с воспитанниками вроде Аршавина, Денисова и Кержакова принесли Дику Адвокату и болельщикам первое российское «золото». А затем начали шуметь в Европе. Отборочные раунды прошли еще в сезоне 2007, когда Санкт-Петербург мчал к «золоту» в России, до группового этапа удалось дойти, «убрав» «Злато» и «Стандарт». На групповом этапе удалось одержать лишь одну победу над греческой «Лариссой» (3:2). Две ничьи с «Нюрнбергом» и «АЗ» вместе с победой «Эвертона» над голландцами в последнем туре вывели российский клуб в плей-офф. И вот тут началась сказка, хотя скрипеть «Зенит» не переставал.
В 1/16 финала благодаря голу на выезде по сумме двух матчей был обыгран «Вильярреал». А «Зенит» в ответной встрече в Испании доигрывал вдевятером! В ⅛ финала героизм повторился — 3:1 с «Марселем» на выезде и победа в России со счетом 2:0. В четвертьфинале у Санкт-Петербурга будто выросли крылья 4:1 на выезде с «Байером» и минимальное поражение дома. После этого команду ждала «Бавария», но с мечтами о Кубке УЕФА уже было сложно расставаться: трудные 1:1 на выезде и невероятные 4:0 в последнем матче Оливера Кана. После такого разобрать «Рейнджерс» в финале было делом чести — 2:0 и есть второй еврокубок России! Но ведь дальше — лучше.
В Суперкубке УЕФА «Зениту» предстояло играть с «Манчестер Юнайтед». Ставить на Санкт-Петербург было опрометчиво, но, как показала игра — верно. Счет в матче открыл Погребняк. Во втором тайме новичок Данни, купленный у «Динамо» за 30 миллионов, упрочил преимущество. «Красные дьяволы» смогли забить лишь один раз. «Зенит» не просто повторил достижение ЦСКА, но и превзошел его.
Сборная России по футболу — бронзовый призер Евро-2008
Именно игроки того ЦСКА и того «Зенита» составили костяк сборной России года так до 2012, а кто-то задержался и дольше. Сборная нашей страны в 2006 году бесславно пропустила финальную часть чемпионата мира. После этого РФС решился на эксперимент и вместо отечественного специалиста пригласил голландца Гуса Хиддинка. Специалист славился своей удачливостью с командами, мягко говоря, не звездными (полуфинал чемпионата мира с Кореей, плей-офф чемпионата мира с Австралией).
Наверняка вы помните, что в отборе к Евро-2008 наша команда шла тяжело. Основными конкурентами за путевку на турнир были хорваты и англичане. С первыми сборная России дважды сыграла «нулевую» ничью. В первом матче с Англией — разгром 0:3, зато во втором стал зарождаться именно тот миф, который мы и пересказываем. Англия в переполненных «Лужниках» вела в счете 1:0, а потом Россия устроила навал на ворота соперников. Сначала Павлюченко отыграл один мяч с пенальти, а затем и оформил «дубль». После этой победы все карты были на руках у России, но наши проиграли Израилю и могли попасть на турнир только после победы хорватов на «Уэмбли» при своей победе над Андоррой. Расклад для тех времен маловероятный, но карма Хиддинка сработала в нужный момент и на Евро поехала Россия.
Уже это считалось успехом. Но то, что сделал с командой Гус, впечатлило уже и на основном турнире. Россия провалила первый матч с Испанией в группе, но дальше обыграла действующих чемпионов греков и уверенно разобралась со Швецией. В четвертьфинале случилась главная игра для того состава — с Нидерландами. В ней Россия отдала все: 120 минут игры, в которых более сильной командой выглядели именно россияне. 1:1 в основное время, атаки на ворота соперника в овертаймах (итог 3:1 в нашу пользу). Тогда свои самые важные голы в карьере забили Павлюченко, Торбинский и Аршавин. Да, на Испанию сил не хватило, и Россия получила новый разгром от будущих чемпионов. Но все равно устроила праздник для всей страны. Следующего мы ждали 10 лет.
Бонус: сейчас именно игроки сборной Хиддинка по праву считаются сильнейшими за всю нашу историю. Покорять Европу в скором времени уехали Аршавин, Павлюченко, Жирков, Билялетдинов (все — в АПЛ), Погребняк успешно играл в той же Англии и имел успех в Бундеслиге. Сейчас такого оттока игроков в топовые чемпионаты у нас нет.
Успех на домашнем чемпионате мира
Сборная Хиддинка могла добиться даже большего, чем «бронза» Евро-2008, но сложилось по-другому. Чемпионат мира 2010 мы упустили, проиграв Словении. На Евро-2012 не удалось выйти из группы при праймовом Дзагоеве из-за отсутствия сил в третьем туре и игре с греками (поражение 0:1). На чемпионат мира 2014 Россия вышла, но феерить не могла объективно по своему уровню. То же самое относится и к Евро-2016.
Чемпионат мира 2018 года проходил в России, поэтому участие сборной было гарантировано. Вот только поводов для оптимизма команда не давала на протяжении четырех лет. Ситуацию осложняла затянувшаяся смена поколений. Два года, пока проходил отбор, команда Черчесова мучала болельщиков игрой и результатами, но на самом турнире все резко поменялось: 5:0 в дебютной игре с Саудовской Аравией, а уверенная победа над Египтом досрочно вывела команду в плей-офф. А там в ⅛ финала команда попала на Испанию.
Да, перед турниром у соперников были проблемы, и поменялся тренер, но все равно силы были не равны. Наша сборная, не обладая громкими именами выстояла 120 минут, все снова вспомнили о крутости уже опытнейшего Игнашевича. Рядом с ним засверкал Кутепов. Весь матч выручал.
Акинфеев, а свой единственный шанс реализовал Дзюба. В серии пенальти Россия была удачливее, а наш голкипер отбил удар Яго Аспаса ногой. Как и в 2008 болельщики вышли на улицы. В скором времени окрыленные россияне едва не сдюжили в игре с Хорватией, но в новой серии пенальти уже уступили. Однако Дзагоев, Черышев, Головин, Игнашевич, Кутепов, Фернандес и остальные показали, что Россия может играть в футбол.
Бонусы: приятно вспомнить
Тут приведем небольшой список футбольных событий, которые до сих пор приятной грустью отзываются в памяти болельщиков.
Покер Андрея Аршавин на «Энфилде». Андрей Аршавин всегда мечтал играть за «Барселону», но после Евро-2008 стал игроком «Арсенала». Вспоминать крутую статистику и выступление в первые полтора года можно и нужно. Андрей реально «разрывал» лигу в 28 лет. Но покер в гостях у «Ливерпуля» — статистическая «ачивка» на века. Матч закончился со счетом 4:4, а Аршавин утвердился в качестве суперзвезды.
Хет-трик Погребняка за «Фулхэм». Павел оказался в АПЛ позднее остальных героев сборной Хиддинка, да и Евро-2008 он пропустил. Но тем не менее в 2012 году отправился в аренду в «Фулхэм», где сходу влюбил в себя болельщиков. Он отличился в первом же матче за команду, а в матче с «Вулверхэмптоном» и вовсе забил трижды. Таких ярких дебютов от наших игроков можно пересчитать по пальцам.
Алексей Миранчук — победитель Лиги Европы. В последние годы успехи россиян в футболе очень локальны. Приятно вспомнить период Миранчука в «Аталанте». Он так и не стал основным в клубе Гасперини, но свой вклад в результаты внес. Три результативных паса оформил, помог клубу выиграть. А после уехал на заработки в МЛС.
Дмитрий Аленичев победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Легенда «Спартака» отлично проявил себя в составе «Порту». Игрок основной обоймы у Моуриньо играл крайне результативно, забил и в финале Кубка УЕФА «Селтику», а через год — в финале Лиги чемпионов в ворота «Монако». Так результативно в важнейших европейских турнирах не играл никто.
Хоккейный ренессанс
Сборная СССР по праву может считаться сильнейшей в истории, даже выше родоначальников спорта. Но вот у сборной России с победами и качеством игры все было не настолько круто. Да, в 90-е годы, как и во все времена команде, хватало классных исполнителей, но общий уровень хоккея уже не был безоговорочно лучшим. Но свои звездные страницы Россия имеет и в этом виде спорта. Прорыв также случился в 21-м веке.
Россия — чемпион мира по хоккею 2008 года
После 1993 года России долго не покорялся чемпионат мира, хотя в составе то и дело находились легенды вроде Павла Буре, Сергея Федорова и Игоря Ларионова. Раз за разом команда не могла добиться триумфа нигде. Но в 2008 нужный пазл сложился. Ту победу над Канадой со счетом 5:4 принесла результативная игра Ильи Ковальчука. По ходу финала наша сборная сначала проигрывала 1:3, а потом и 2:4, но в нужный момент проснулся Ковальчук. Триумф России завершился голом в овертайме.
А дальше Россия оформила еще четыре победы на крупных турнирах: в 2009-м (2:1 в финале с Канадой), в 2012-м (6:2 со Словакией), в 2014-м (5:2 с Финляндией). «Красная машина», которую так долго ждали легенды хоккея СССР вновь напомнила о себе.
Триумф на Олимпиаде в Пхенчхане
На этот турнир сборную России и вовсе могли не допустить, но все же наши ребята сыграли на турнире, пусть и под нейтральным флагом. Костяк сборной составили игроки КХЛ, что заставляло некоторых экспертов осторожно озвучивать возможности команды. Тем не менее, сборная смогла дойти до финала турнира, где россиянам противостояла сборная Германии. Соперник не самый сложный в те годы, но олимпийский мандраж едва не подарил сенсацию.
Наша команда уступала немцам, которые выбили в полуфинале Канаду, вплоть до последних секунд игры. Никита Гусев сравнял счет за 56 секунд до сирены. А в овертайме победу нашей команде принес Кирилл Капризов. 4:3 — такая трудная и нужная победа на Олимпиаде, первая и последняя на данный момент.
Три Кубка Стэнли Евгения Малкина
«Питтсбург» в конце «нулевых» и начале «10-х» — машина для убийств на льду. И главной движущей силой той команды можно считать Малкина с Кросби. На двоих они набили невероятное количество очков. А в 2009, 2016 и 2017 годах команда становилась абсолютно лучшей в НХЛ. При прямом участии Малкина.
Три «Арт Росс Трофи» Никиты Кучерова
С уходом Малкина на второй план в НХЛ из-за травм и возраста на первые роли в лиге вышли другие россияне, ярче других проявляет себя Никита Кучеров. Лидер и распасовщик «Тампа Бэй Лайтинг» не просто взял два Кубка Стэнли в составе команды. Он регулярно набирал больше всех очков в регулярном чемпионате и оформил уникальное достижение для наших игроков. «Арт Росс Трофи» игрок брал в 2019 году, а также два последних года подряд. И точно не намерен останавливаться.
Александр Овечкин — король НХЛ
Еще одно свежее достижение россиян в хоккее, которое бьет все остальные по триумфальности.
Александр Овечкин всю карьеру держал марку в споре снайперов, но только последние 5 лет о том, что россиянин станет лучшим по голам в НХЛ, стали говорить все чаще.
Алекс не разочаровал болельщиков, завершив погоню за Уэйном Грецки в этом году. После регулярного сезона в НХЛ его цифры следующие — 897 забитая шайба. Канадец остановился на отметке в 894 гола. У великой «восьмерки» еще целый сезон в «Вашингтоне» по контракту, а, значит, лидерство будет еще более впечатляющим.
Сюжеты для спортивных драм в летних видах спорта
А если точнее — брать будем, в основном, те виды спорта, которые представлены на Олимпийских играх и сами Игры тоже не обойдем стороной. Все, что вы когда-то могли видеть по телевизору, и все, чем продолжат гордиться российские атлеты.
Первый шлем Марии Шараповой
Теннис — не чужой для России вид спорта, но таких игроков, как Мария Шарапова и у нас, и во всем мире единицы. Свой первый крупный турнир серии Большого шлема россиянка выиграла в 2004 году, что произвело настоящий фурор в мире спорта. В 17 лет спортсменка резко вошла в число самых сильных теннисисток мира, ударно проведя «Уимблдон». Хотя для справедливости все же отметим: титулы у Шараповой до этого триумфа уже были, но не такие громкие.
На пути к финалу «Уимблдона» Мария смогла пройти нескольких именитых соперниц, устроила три разгрома соперницам, вернулась в игру в трудном полуфинале против Линдсей Дэвенпорт. Но все это семечки, потому что в главном матче Шарапову поджидала сама Серена Уильямс. Но американка уступила в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Шарапова стала иконой тенниса России на долгие годы и за свою карьеру взяла еще четыре шлема (дважды «Ролан Гаррос», по разу — «US Open» и «Australian Open»). Пусть и Уильямс с тех пор обыграть получилось всего один раз при 18 поражениях.
Весь пьедестал теннисного турнира в Пекине — русский
Подтверждение силы российского тенниса и без участия Шараповой. В 2008 году Мария взяла титул на Открытом чемпионате Австралии, а вот на Олимпиаде в Пекине выступили уже другие герои. До финала турнира дошли Елена Дементьева и Динара Сафина, в споре которых сильнее оказалась Елена. В матче за «бронзу» победительницей стала Вера Звонарева. Уникальное достижение для спортсменок — на пьедестале оказались только россиянки.
Величие Елены Исинбаевой
В легкой атлетике побед тоже хватало. Из всех триумфов можно выделить выступления легендарной рекордсменки Елены Исинбаевой. Спортсменка выступала с 1998 по 2016 годы, установив за это время 27 мировых рекордов. Исинбаева доминировала на двух Олимпиадах (Афины и Пекин), трех чемпионатах мира на открытом воздухе и четырех — в помещениях. Именно Елене принадлежит действующий рекорд — 5 метров и 6 сантиметров. Его не могут побить уже 16 лет. Пик карьеры россиянки пришелся на вторую половину «нулевых». Так, в Пекине Исинбаева не просто выиграла, а снова обновила мировой рекорд. Именно Елена подарила россиянам незабываемое чувство гордости, когда весь мир раз за разом следит именно за спортсменом из твоей страны — ведь она оставалась единственным участником соревнований на площадке.
Россия — королева синхронного плавания
В нашей стране не так много видов спорта, в которых спортсмены откровенно доминируют на внешней арене. Но синхронное плавание явно относится к такому спорту. В 21-м веке наша сборная участвовала в шести Олимпиадах и никого за это время не подпустила к первой строчке. На чемпионатах мира история очень похожая с редкими «падениями» на второе место в произвольной программе. Просто оцените регалии самых титулованных спортсменок: Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка и 21-кратная чемпионка мира, у Натальи Ищенко 19 золотых медалей, у Светланы Колесниченко — 15. В отсутствие нашей сборной в Париже «золото» в дуэте и командах взял Китай. Но побеждать без главного фаворита — еще не значит быть лучшей командой.
Спортивное чудо в волейболе
А вот на Олимпийских играх в Лондоне остановимся чуть подробнее. Если точнее — на успехах российских волейболистов. Команда, которой руководил Владимир Алекно входила в число претендентов на победу, но одно дело считаться фаворитом на бумаге, и совсем другое — реально оправдывать ожидания. До финала россияне добрались и уже там попали под бразильский каток: 2:0 после двух партий. В третьей наши все же смогли навязать бразильцам борьбу — победили со счетом 29:27. В четвертой партии уверенности у россиян немного добавилось — победа 25:22. А вот в пятом экстра-тайме эмоции и атаки наших уже были чемпионскими — 15:9! Невероятный успех, по мотивам которого в этом году уже вышел фильм «Финал».
Хабиб Нурмагомедов — легенда UFC
Строго говоря, к летним видам не относится, но все же пройти мимо смешанных единоборств нельзя.
Россиянин прошел ММА, не потерпев ни единого поражения за 29 поединков. Нурмагомедов зачистил дивизион в легком весе UFC, победил Гейджи, Макгрегора, Порье и Яквинту. Нурмагомедов был настолько хорош, что боя с ним хотели все, а россиянин мог выбирать себе соперника. Карьера спортсмена могла быть намного дольше, но он решил уйти на пике в 2020 году. Тем самым Хабиб открыл дорогу к титулу своему другу Исламу Махачеву, который ранее оставил пояс и перешел в более тяжелую весовую категорию.
Нурмагомедов — это не только про бои и победы. Это пример влияния в дисциплине, которое сравнимо с влиянием Леброна Джеймса, Роналду и других суперзвезд спорта.
Сюжеты для спортивных драм в зимних видах спорта
Зимние виды спорта — тоже отдельный повод для гордости болельщиков. Тут и правда есть, что вспомнить.
Россия — триумфатор домашней Олимпиады
К Олимпийским играм в Сочи в 2014 года Россия планомерно готовилась во всех видах спорта. Ситуация после неудачи в Ванкувере с тремя золотыми медалями обязывала именно к такому подходу. В ход пошли даже такие методы как натурализация: в сборную привлекли мастеров из тех видов, где традиционно Россия не представляла грозной силы (шорт-трек, сноуборд).
И наши спортсмены не подвели. 13 золотых медалей — такой результат был зафиксирован к концу игр. А это обернулось победой в общем зачете.
Нельзя не упомянуть героев: российский кореец Виктор Ан принес две победы в шорт-треке, Александр Легков выиграл лыжный марафон на 50 километров, лучшими наши спортсмены становились в биатлоне, скелетоне, бобслее, фигурном катании и даже сноуборде. Такого успеха команда в дальнейшем не имела в связи со сложностями допуска наших спортсменов на международные соревнования.
Российские лыжники «пошумели» в Пхенчхане
На следующую Олимпиаду наших спортсменов допускали уже только в нейтральном статусе. Чтобы поехать на турнир нужно было выполнить несколько критериев, поэтому делегация нашей страны была совсем небольшой. От того ценнее успехи лыжников на турнире.
В эстафете 4×10 наша четверка в составе Александра Большунова, Андрея Ларькова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова заняла второе место. К этому Большунов добавил также свою медаль в марафоне на 50 километров. Были и «бронзовые» награды: в индивидуальном спринте у Большунова, в индивидуальной гонке у Дениса Спицова, а также в женской эстафете. Достойная конкуренция для норвежских спортсменов с терапевтическими исключениями.
Гегемония в фигурном катании
Дети Этери Тутберидзе — это мощный товарный знак качества в женском фигурном катании. Эта история начала приносить медали нашей стране с 2014 года, когда мир удивила Юлия Липницкая в командном турнире в Сочи. Далее ее знамя с обновлением мировых рекордов подхватила Евгения Медведева. Она же на пару с Алиной Загитовой устроила настоящее шоу в Пхенчхане — обе обновляли мировой рекорд, но «золото» взяла Загитова. С ее уходом настало время Камилы Валиевой, Анны Щербаковой, которая и выиграла следующую Олимпиаду. После отстранения россиянок уровень турниров заметно упал, а наши спортсменки радовали болельщиков на внутренней арене и ледовых шоу.
Александр Большунов и его победы над всеми
Россиянин в Пхенчхане не смог завоевать золотую медаль. Но время позволило ему «отыграться» на следующих крупных турнирах. В сезоне 2019/2020 Большунов стал обладателем Кубка мира и победителем Тур де Ски, на следующий год он вновь выиграл Кубок мира, стал чемпионом мира на дистанции в 30 километров. Олимпийский Пекин довершил величие Большунова — три медали высшего достоинства. На сегодняшний день — это высшая точка в карьере Александра, но время у спортсмена вновь почувствовать вкус побед на международном уровне еще есть.