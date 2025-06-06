25 лет побед: главные достижения России в спорте в XXI веке

Наверняка вы помните, что в отборе к Евро-2008 наша команда шла тяжело. Основными конкурентами за путевку на турнир были хорваты и англичане. С первыми сборная России дважды сыграла «нулевую» ничью. В первом матче с Англией — разгром 0:3, зато во втором стал зарождаться именно тот миф, который мы и пересказываем. Англия в переполненных «Лужниках» вела в счете 1:0, а потом Россия устроила навал на ворота соперников. Сначала Павлюченко отыграл один мяч с пенальти, а затем и оформил «дубль». После этой победы все карты были на руках у России, но наши проиграли Израилю и могли попасть на турнир только после победы хорватов на «Уэмбли» при своей победе над Андоррой. Расклад для тех времен маловероятный, но карма Хиддинка сработала в нужный момент и на Евро поехала Россия.