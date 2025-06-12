Выглядит круто, но может навредить: 5 упражнений, которые делают только профи

В спорте всегда найдется пара упражнений, которые на видео кажутся чем-то невероятным. Прыжки с весом, перевороты, сложные движения со штангой — все это выглядит эффектно и даже вдохновляет попробовать самому. Но за красивой картинкой стоит огромный опыт, выносливость и уверенность в каждом движении. Такие упражнения просто не прощают ошибок — малейший промах, и вы рискуете выйти из спортзала не на своих двоих, а с травмой.