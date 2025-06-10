Почему тренировки бесят: 5 причин и способов вернуть удовольствие от нагрузки

Вы выбрали идеальный фитнес-клуб, хорошее расписание, собрали спортивную сумку — а потом с трудом дотянули до конца тренировки и ушли не в восторге, а в унынии. Такое бывает даже у тех, кто давно дружит с фитнесом. Но если спорт вызывает больше раздражения, чем радости — это не значит, что с вами что-то не так. Рассказываем, что в этом случае делать и как исправить ситуацию.