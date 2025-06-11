Тренировка наедине с собой: в чем секрет утренней зарядки Клои Кардашьян

Также она добавила: «Я была так взволнована, потому что для меня тренировки — это больше про психическое здоровье. Это не обязательно про то, как я выгляжу. Да, это побочный эффект. Ты хорошо выглядишь. Но для меня это про мое душевное равновесие, и я была в восторге».