Тренировка наедине с собой: в чем секрет утренней зарядки Клои Кардашьян

Звезда соцсетей занимается не только ради эффектных фотографий, но и для того, чтобы чувствовать себя сильной и уверенной, ведь Клои совмещает несколько дел: материнство, бизнес и медийную деятельность. Все это требует собранности и выносливости.
Тренировка начинается в 6 утра — без телефонов и отвлечений
Тренировка Клои начинается в 6:00, когда большинство из нас еще спит. Именно раннее утро она называет «временем без шума»: до первых звонков, писем и новостей. В это время мозг еще не перегружен, тело — максимально расслаблено. В одном из интервью она призналась: «Мне нужно время наедине с собой, чтобы расслабиться».
Клои принципиально убирает телефон с глаз: никаких уведомлений, соцсетей и отвлекающих диалогов. Пространство должно быть «чистым»: никакого визуального шума, минимум звуков, свежий прохладный воздух и сосредоточенность на тренировке. Это помогает почувствовать, где зажимы, а не просто «отработать» занятие для галочки.
Упор на ягодицы, пресс и кардио — но все с умом
Упражнения Клои — это не изнуряющий марафон, а выверенная программа с акцентом на три зоны: ягодицы, пресс и осанка. В ее утреннюю зарядку входят приседания с собственным весом или небольшим весом, ягодичный мостик, планка с подъемом ног, велосипед, кардио (скакалка, быстрая ходьба на дорожке, короткие спринты).
Она признается: «Независимо от того, какую круговую тренировку мы проводим для наращивания мышечной массы, в перерывах я либо прыгаю на скакалке, либо использую гребной тренажер Hydrow, либо поднимаюсь по лестнице, чтобы разогнать пульс».
Все упражнения — с умеренной нагрузкой и максимальной техникой. Она не стремится выложиться на максимум с утра, потому что главное — не количество потерянных калорий, а заряд энергии. Такой подход помогает разогнать кровообращение и метаболизм, улучшить состояние кожи и настроиться на продуктивный день.
Интервалы и дыхание: как Клои совмещает спорт и перезагрузку
Каждые 10−15 минут Клои делает короткую остановку: 30−60 секунд глубокого и медленного дыхания. Это одна из эффективных практик mindful-фитнеса и медитации.
Клои рассказывает, что после первых дыхательных упражнений заметила: с этими короткими паузами уходит тревожность, снижается кортизол, а тело расслабляется. Во время такой паузы можно сосредоточиться на внутренних ощущениях: это своего рода медитация, которая дает чувство спокойствия и умиротворенности.
Тренировки как терапия: почему зарядка — часть ее ментального здоровья
Для Клои Кардашьян спорт — это не просто способ оставаться в форме, а личная система восстановления и самоподдержки. Она откровенно говорит: утренние тренировки спасали ее в моменты, когда ничто другое не помогало.
Клои подчеркивает: «Я начала ходить в спортзал, чтобы снять стресс, и не думала, что когда-нибудь смогу привести себя в форму».
Также она добавила: «Я была так взволнована, потому что для меня тренировки — это больше про психическое здоровье. Это не обязательно про то, как я выгляжу. Да, это побочный эффект. Ты хорошо выглядишь. Но для меня это про мое душевное равновесие, и я была в восторге».
Клои показывает, что забота о себе заключается не в идеальных формах, а в регулярности и внимании к себе. Утро без телефона, упражнения с фокусом на базовые зоны, дыхательные паузы и ментальная перезагрузка — все это доступно каждому. Главное — не копировать звездную рутину, а вдохновиться ею и адаптировать к своим потребностям и ритму жизни.