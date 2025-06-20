Тренировки без страданий: 5 привычек, которые делают спорт частью жизни

Попробуйте завести режим: например, по будням в 7 утра — кардио, по выходным — силовая тренировка. Сначала будет трудно, но со временем тело привыкнет. А вы будете чувствовать дискомфорт, если вдруг пропустите занятие. Важно понимать, что каждый раз, когда вы действуете по графику, вы тренируете не только мышцы, но и свою силу воли.