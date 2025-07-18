Они занялись спортом после 50: начали с нуля — и стали чемпионами вопреки всему

Сестры начали участвовать в соревнованиях, но неожиданно Милдред скончалась от разрыва аневризмы. Это стало тяжелым ударом, и Эрнестина на несколько лет ушла в себя. Но со временем она вернулась в спорт — в память о сестре и ради себя. В 2010 году Эрнестину Шепард внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого возрастного соревнующегося бодибилдера в мире. И это не просто почетный титул — она действительно продолжает тренироваться и участвовать в забегах на длинные дистанции. В ее арсенале марафоны, пробежки на 130 км в неделю и силовые тренировки четыре раза в неделю.