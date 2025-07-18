Они занялись спортом после 50: начали с нуля — и стали чемпионами вопреки всему

У каждого из спортсменов своя мотивация: кто-то пришел в спорт случайно, кто-то — ради мечты, кто-то — после трагедии. Но все они доказывают, что никогда не поздно меняться.
Фауджа Сингх: вышел на марафон в 89 и бегал до 100
Его называют старейшим марафонцем в мире. В 89 лет Фауджа Сингх, уроженец Пенджаба, вышел на старт своего первого марафона — и с тех пор бегал более 10 лет, устанавливая рекорды в возрастных категориях 90+ и 100+.
Хотя родился он слабым ребенком и начал ходить только в 5 лет, старость встретил иначе. После потери жены и двоих детей Сингх искал способ справиться с горем. Им стал бег. Он тренировался в традиционной сикхской одежде и тюрбане и поразил всех, пробежав Лондонский марафон всего за 5 часов 40 минут.
В 2011 году, в возрасте 100 лет, он стал участником Торонто-марафона. Его результат — 8:11:06. Однако официально рекорд не засчитали: в Индии до 1911 года не выдавали свидетельства о рождении, и документально возраст Сингха подтвердить не удалось. Но для тысяч людей он все равно стал живой легендой.
Александра Васютина: пробежала свой первый марафон в 58
Александра Васютина до пенсии работала крановщицей, а после выхода на нее чувствовала себя, как она сама говорит, «развалиной». Болели суставы, мешал лишний вес — сил ни на что не было. Чтобы хоть как-то прийти в форму, Александра начала заниматься йогой. Это заметил ее сын Владимир и предложил попробовать оздоровительный бег. Сначала она отнеслась к идее с недоверием, но решила попробовать и неожиданно втянулась.
С каждым месяцем бег давался все легче, а настроение и самочувствие становились лучше. Александра серьезно увлеклась: начала тренироваться регулярно, а в 58 лет пробежала свой первый марафон. С тех пор бег стал ее образом жизни. Она участвовала в самых разных забегах, включая суточный марафон — в 2014 году за 24 часа Александра преодолела более 115 километров.
Она всегда говорила, что бег помогает ей «прочищать голову» и держать себя в тонусе. Чтобы чувствовать легкость не только в ногах, но и во всем теле, она даже отказалась от мяса.
Мадонна Бьюдер: прошла Ironman в 52 и попала в рекламу Nike
Мадонна Бьюдер пришла в спорт довольно поздно — только в 50 лет. Один знакомый священник посоветовал ей начать тренироваться, чтобы укрепить тело, разум и душу. Мадонна прислушалась — и не пожалела. Уже через два года, в 52, она решилась на серьезное испытание — гонку Ironman. Это соревнование, включающее в себя три этапа: сначала почти 4 километра плыть, потом 180 километров крутить педали и в завершение — пробежать марафон, 42 километра. На все дается 17 часов, и остановиться нельзя. Это очень тяжелая гонка даже для молодых спортсменов.
Но Мадонна справилась. И не просто один раз — она успешно проходила гонку более 45 раз! Ее невероятная история не осталась незамеченной. В 2016 году, когда Мадонне было 86 лет, она снялась в рекламном ролике Nike, который выпустили к летним Олимпийским играм. Видео стало настоящим вдохновением для миллионов.
Сама Мадонна говорила: «Почти в 90 я чувствую себя моложе, чем в 50. Я больше не боюсь будущего. Возраст — это просто цифры. Мы ведь никогда не знаем, что нас ждет впереди, потому что раньше у нас не было такого опыта».
Эрнестина Шепард: стала самым возрастным бодибилдером
Когда-то Эрнестина Шепард работала моделью, потом — секретарем в школе. К 56 годам она вела обычную жизнь: не любила спорт, страдала от лишнего веса и одышки. Все изменилось после одного похода по магазинам. Вместе с сестрой Милдред они собирались на вечеринку у бассейна и пошли за купальниками. В примерочной разговор как-то сам собой зашел о фигуре. Обе остались недовольны своим отражением в зеркале — и решили начать с аэробики. А потом втянулись в бодибилдинг.
Сестры начали участвовать в соревнованиях, но неожиданно Милдред скончалась от разрыва аневризмы. Это стало тяжелым ударом, и Эрнестина на несколько лет ушла в себя. Но со временем она вернулась в спорт — в память о сестре и ради себя. В 2010 году Эрнестину Шепард внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого возрастного соревнующегося бодибилдера в мире. И это не просто почетный титул — она действительно продолжает тренироваться и участвовать в забегах на длинные дистанции. В ее арсенале марафоны, пробежки на 130 км в неделю и силовые тренировки четыре раза в неделю.
Возраст — не повод останавливаться, а старт для новых достижений. Эти истории вдохновляют начать движение к здоровью и мечтам в любом возрасте.