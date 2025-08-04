Топ-10 лучших футбольных мячей в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Обязательно щупайте мяч в магазине, если есть возможность. Он не должен быть перекачан, но и не должен проминаться от легкого нажатия. Уделите внимание соединению панелей — машинная прошивка надежна, но со временем может разойтись. У гибридных моделей меньше стыков, и они дольше держат форму. Такие нюансы видны сразу, если смотреть не на упаковку, а на сам продукт".