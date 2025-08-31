Честные страницы: 10 автобиографий российских спортсменов

1. «Овертайм. Воспоминания. О хоккее и не только…» — Вячеслав Фетисов
Обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал в книге о своем пути в хоккее. Он подробно описал переезд в США, где выступал за «Нью Джерси» и «Детройт». В книге Фетисов обращает внимание на то, как трудно было адаптироваться в НХЛ. Также хоккеист рассказал о дружбе с партнерами по команде, гибели брата и травме, которая могла закончить его карьеру.
2. «Магия побед» — Светлана Хоркина
Прославленная российская гимнастка Светлана Хоркина выпустила две автобиографии. Первая книга — «Кульбиты на шпильках» появилась на полках магазинов в 2007 году, вторая — спустя 10 лет. В «Магии побед» Хоркина посмотрела на свою карьеру более глубоко. Она вспомнила путь к олимпийским наградам и поделилась личными историями.
3. «Game over. Волейбол продолжается» — Екатерина Гамова
Титулованная российская волейболистка Екатерина Гамова написала книгу в 2017 году. Она — о карьере спортсменки, которая начала выступать на высочайшем уровне в 14 лет. Гамова рассказывает не только о своем профессиональном пути, но и о личных переживаниях.
4. «Слеза чемпионки» — Ирина Роднина
Роднина не просто выиграла три Олимпиады — она сделала это в условиях, когда фигурное катание было инструментом большой политики. Книга полна жестких оценок: и в адрес системы, и в адрес тех, кто не выдерживал нагрузки. Роднина откровенно рассказывает о падениях, травмах и о том, как после каждого удара судьбы она возвращалась на лед еще сильнее.
5. «Исинбаева» — Елена Исинбаева
Исинбаева — спортсменка, установившая 28 мировых рекордов. В книге она показывает, как путь к этим вершинам состоял из тысяч тренировочных часов, борьбы с травмами и давления со стороны прессы. Особое место занимают главы о том, как меняется внутренняя мотивация после того, как ты уже стал лучшей в мире.
6. «Честная игра» — Алексей Немов
Немов — гимнаст, который завоевал сердца зрителей харизмой и легкостью исполнения. Но в книге он показывает, какой ценой дается эта легкость: изнуряющие тренировки, жесткая конкуренция, постоянная боль. Отдельно он рассказывает о скандале на Олимпиаде-2004 в Афинах, когда публика скандировала его имя в знак протеста против несправедливого судейства.
7. «Другое шоу» — Евгений Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в книге о своей истории успеха. Спортсмен описал трудное детство с нехваткой денег, рассказал об отношениях с тренером Алексеем Мишиным и соперничестве с Алексеем Ягудиным.
8. Khabibtime — Хабиб Нурмагомедов
Непобежденный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал в книге о детстве в Дагестане и тренировках под руководством отца Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб вспоминает в книге людей, которые не верили в его успех и смеялись над планами отца сделать из сына суперзвезду UFC.
9. «Прыжок вверх» — Дарья Клишина
Звезда легкой атлетики Дарья Клишина рассказывает о своей карьере. Призер чемпионатов мира и Европы вспоминает о том, как могла быстро завершить спортивный путь из-за болезни. Клишина делится с читателями комплексами дыхательных гимнастик и другим методикам восстановления, благодаря которым она смогла победить недуг.
10. «Андрей Аршавин: 555 вопросов и ответов — Андрей Аршавин
Экс-игрок “Зенита” и лондонского “Арсенала” Андрей Аршавин рассказал в книге о своих успехах и неудачах. Футболист вспомнил путь сине-бело-голубых к победе в Кубке УЕФА, бронзовый триумф сборной России на Евро-2008, отъезд в Лондон и четыре забитых мяча в ворота “Ливерпуля” на “Энфилде”.
Зачем их читать
Эти книги — не просто хроника спортивных достижений. Это свидетельства времени, в которых отражаются и героизм, и усталость, и цена успеха. Через страницы автобиографий видно, что российский спорт — это всегда история характера. И эти 10 книг помогут понять, как рождаются легенды, и что остается за кадром, когда гаснет олимпийский огонь.