Честные страницы: 10 автобиографий российских спортсменов

В России спортсмены редко делятся слишком личным. Многие годы за победами на чемпионатах и Олимпиадах скрывались драматические истории, которые не попадали в прессу. Но автобиографии ломают эту традицию: они открывают закулисье спорта, показывают, что за медалями — сомнения, травмы и борьба с самим собой. Мы собрали 10 книг, которые помогают не только понять судьбы отдельных чемпионов, но и увидеть большой спорт в разные эпохи.