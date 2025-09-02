Врачи им не верили: 5 спортсменов, которые вернулись после тяжелейших травм

Гимнастка Ляйсан Утяшева проявила невероятную силу духа и веру в себя. В 2002 году во время выступления она получила серьезную травму. Врачи сначала говорили о простых ушибах стоп, но спустя месяцы выяснилось, что гимнастка выступала с множественными переломами и расхождением костей. Ей пришлось перенести шесть операций, и прогнозы были неутешительны: она будет хромать, а о спорте придется забыть. Но Ляйсан не сдалась и даже с гипсом продолжала тренироваться, плавала в бассейне, укрепляла мышцы и шаг за шагом возвращала форму. Всего два года спустя она снова вышла на ковер и выиграла золото чемпионата Европы в командном зачете.