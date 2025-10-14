3 причины, почему нельзя полностью убирать углеводы во время похудения

Кроме того, сложные углеводы важны и для качества тренировок. Их отсутствие часто приводит к тому, что уже через 10−15 минут занятия снижается выносливость: тело просто не может поддерживать нужный темп. Если же в рационе остаются умеренные порции цельных злаков или бобовых, то даже в режиме сушки тренировки проходят в полноценном темпе, а прогресс не замедляется.