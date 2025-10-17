Терренкур: как обычная прогулка становится лечением

Это метод лечебных прогулок по маршрутам с подъемами и спусками. Терренкур укрепляет сердце и легкие, помогает восстановиться после болезней и снизить стресс без перегрузок. Разберем, как его правильно организовать, чем он отличается от обычной ходьбы и где искать тропы здоровья в России.