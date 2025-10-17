Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Терренкур: как обычная прогулка становится лечением

Иногда достаточно сменить привычный маршрут, чтобы движение стало терапией. Именно такой эффект дает терренкур — дозированная ходьба, направленная на оздоровление.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина занимается терренкуром
Терренкур — это лечебная ходьба по специально размеченным тропам с чередованием подъемов и спусковИсточник: Freepik

Это метод лечебных прогулок по маршрутам с подъемами и спусками. Терренкур укрепляет сердце и легкие, помогает восстановиться после болезней и снизить стресс без перегрузок. Разберем, как его правильно организовать, чем он отличается от обычной ходьбы и где искать тропы здоровья в России.

Кратко по теме статьи:

  • терренкур — это лечебная ходьба по маршрутам с разным рельефом;
  • укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы;
  • может способствовать улучшению обмена веществ и снижению уровня стресса;
  • подходит для людей любого возраста и уровня подготовки;
  • безопасен при правильной дозировке нагрузки;
  • в России десятки маршрутов — от Кисловодска до Алтая.

Что такое терренкур простыми словами

Терренкур — это лечебная ходьба по заранее размеченному маршруту с учетом рельефа (подъемов и спусков), длины, темпа и остановок.

Слово образовано от французского terrain — «местность» и немецкого kur — «лечение». В немецком языке kur обычно означает курортное лечение, поэтому термин терренкур объединяет понятия «местность» и «оздоровительная терапия». Изначально метод предназначен для санаторной терапии, теперь используется и просто как оздоровительная прогулка.

Ключевые элементы:

  • заранее спланированный маршрут с учетом наклонов и длины;
  • темп и продолжительность контролируются;
  • возможны остановки для дыхательных упражнений или отдыха;
  • проводится на природе, часто вдали от дорог и шума.

Цель — постепенно и дозированно нагрузить системы организма, не вызывая переутомления.

Чем терренкур отличается от обычной ходьбы

Мужчина подбирает маршрут для терренкура
Маршрут для терренкура подбирают заранееИсточник: Freepik

Чтобы понять ценность терренкура, полезно сравнить его с прогулками:

Аспект
Обычная прогулка
Терренкур

Маршрут
Как хочется, без особой схемы
Заранее размеченный, с заданным рельефом

Темп
Часто переменный, расслабленный
Умеренный, стабильный, по заданной норме

Контроль
Нет медицинского контроля
Часто под контролем врача или инструктора

Цель
Отдых, прогулка
Улучшение состояния здоровья, тренировка систем

Интенсивность
Может быть низкая или слишком высокая
Дозированная, с учетом возможностей

Главная разница — в системности. Терренкур нацелен не просто на движение, а на оздоровительный эффект, контролируемый и постепенный.

История терренкура

Идеи лечебной ходьбы встречались еще в XIX веке: врачи рекомендовали прогулки в горах или в морском климате как часть терапии.

Метод систематизировал немецкий врач Макс Эртель, назначая пациентам прогулки по маршрутам с рассчитанными подъемами и дистанциями. Сведения о первых публикациях относятся к 1880-м годам.

По архивным данным в России первый маршрут был организован в Кисловодске в начале XX века, по инициативе врача Н. Н. Облонского (по некоторым источникам — в 1901 году).

Сначала метод служил медицинской терапии, но позже популярным стало создание троп здоровья и вне санаториев.

Польза и вред терренкура для здоровья

Занятия терренкуром полезны, но, как и любая физическая нагрузка, такая форма ходьбы требует осторожности и подбора нагрузки по состоянию здоровья.

Что терренкур дает организму

Основные эффекты:

1. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Ходьба по рельефу улучшает кровообращение и повышает выносливость.

2. Умеренная стимуляция обмена веществ. Нагрузка способствует активизации метаболических процессов, но эффект зависит от интенсивности и регулярности.

3. Психоэмоциональное воздействие. Прогулки на природе помогают снизить уровень стресса и напряжения — об этом говорят исследования в области психофизиологии и кардиологии, но эффект индивидуален.

4. Тренировка дыхательной системы. Работа с рельефом требует более глубокого дыхания, что способствует укреплению дыхательных мышц.

5. Профилактика хронических заболеваний. Метод применяют при гипертонии, легких формах ожирения, нарушениях обмена веществ — только по назначению врача.

Любые оздоровительные прогулки при наличии хронических заболеваний следует согласовывать с лечащим врачом.

Возможные риски и противопоказания

Польза такой ходьбы очевидна, но занятия подходят не всем.

Абсолютные противопоказания (заниматься нельзя):

  • острые сердечно-сосудистые состояния (инфаркт, нестабильная стенокардия, декомпенсация);
  • тромбозы и тромбофлебиты в активной фазе;
  • острые воспаления легких и дыхательных путей;
  • травмы опорно-двигательного аппарата, мешающие безопасной ходьбе;
  • любые острые инфекции и повышенная температура.

Относительные противопоказания (нужна консультация врача):

  • гипертония без стабильного контроля;
  • хроническая сердечная недостаточность I-II степени;
  • артроз, артрит, варикозное расширение вен в стабильной стадии;
  • ожирение II-III степени;
  • прием препаратов, влияющих на частоту сердечных сокращений.

Даже при легких хронических заболеваниях стоит проконсультироваться с врачом и проверить работу сердца.

Как правильно заниматься терренкуром

Мужчина и женщина занимаются терренкуром правильно
Важно увеличивать темп постепенноИсточник: Freepik

Следуйте этим рекомендациям, чтобы нагрузка приносила пользу, а не вред:

1. Начинайте с легкого маршрута — один-два километра с небольшим уклоном.

2. Темп должен быть умеренным: дыхание ровное, речь не сбивается, пульс не превышает 60−70% от максимального (ориентировочно 120−130 уд/мин для большинства взрослых людей без сердечно-сосудистых заболеваний).

3. Предусмотрите разминку и заминку: легкая суставная гимнастика до и после.

4. Делайте короткие остановки через 10−15 минут для восстановления дыхания.

5. Ориентируйтесь на самочувствие: при головокружении, боли или одышке сделайте паузу.

6. Нагрузку увеличивайте постепенно: длину и угол наклона повышайте не чаще, чем раз в неделю.

7. Ходите регулярно — три-четыре раза в неделю по 30−60 минут.

8. Контролируйте давление и пульс, особенно при хронических патологиях.

Если вы проходите курс в санатории, врач подберет маршрут, частоту и режим.

Ориентиры нагрузки

Для эффективных и безопасных занятий, важно правильно подобрать рельеф и темп.

  • Легкий уровень — подъемы до 5°, равномерный рельеф, минимальная утомляемость. Подходит новичкам и людям с хроническими заболеваниями.
  • Средний уровень — уклоны 5−10°, чередование подъемов и спусков, умеренное потоотделение. Подходит большинству здоровых людей.
  • Сложный уровень — подъемы свыше 10°, активная работа дыхания и пульса. Используют под контролем врача или при хорошем уровне подготовки.

Указанные значения углов условные — на местности их редко измеряют точно. Ориентируйтесь по ощущениям и частоте пульса.

Для проверки нагрузки можно использовать разговорный тест: если во время ходьбы вы можете спокойно говорить, но не петь, нагрузка выбрана правильно.

Тропы здоровья для терренкура в России

Тропа здоровья для терренкура в России
Тропа здоровья, МоскваИсточник: Alkhimov Maxim, CC BY 3.0|commons.wikimedia.org

Ниже список некоторых известных маршрутов, где можно попробовать метод:

  • Кисловодск (Курортный парк). Считается первым в России терренкуром: шесть маршрутов длиной от 1,7 до 6 км.
  • Сочи (Тропа здоровья). Протяженность около 5 км, маршруты модернизированы в последние годы.
  • Горный (Горячий Ключ). Здесь терренкур сочетают с другими лечебными процедурами.
  • Санатории Кавказских Минеральных Вод. Железноводск, Пятигорск и другие курортные города часто оборудованы такими тропами.
  • Белокуриха (Алтай). Пример совмещения терренкура и курортной среды.

При планировании маршрута ориентируйтесь на официальные сайты курортов или региональные справочники, где указаны сертифицированные тропы здоровья и уровень сложности.

Вопросы и ответы

Собрали краткие ответы на частые вопросы, которые возникают у тех, кто только планирует начать заниматься терренкуром.

Можно ли заниматься терренкуром самостоятельно без врача?

Да, можно, если нет серьезных заболеваний и вы начинаете с легких маршрутов. Но даже здоровым людям полезна консультация, особенно для оценки общего состояния.

Как часто ходить по терренкуру?

Для оздоровления обычно достаточно трех раз в неделю. В лечебных курсах прогулки могут назначать ежедневно.

Сколько времени должна длиться прогулка?

Оптимально — 30−60 минут. В лечебных курсах часто предлагают 40−50 минут.

Можно ли совмещать с другими видами активности?

Да — с легкой гимнастикой или дыхательными упражнениями, но без перегрузок и при контроле самочувствия.

Список источников

1. Еремушкин М. А., Князева Т. А., Стяжкина Е. М., Бадалов Н. Г., Отто М. П., Персиянова-Дуброва А. Л., Родина М. А. Применение дозированной ходьбы на санаторно-курортном этапе медицинской реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: учебно-методическое пособие. 2018.