Как взбодриться в пасмурные дни — 5 простых упражнений, которые работают

Пасмурная погода часто провоцирует сонливость, тяжесть и ощущение, что сил нет даже на привычные дела. Но вернуть энергию можно без кофе и витаминов — достаточно нескольких правильных движений.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Девушка выполняет упражнение на растяжку, чтобы взбодриться в пасмурный день
Чтобы сохранять бодрость в пасмурные дни, достаточно выполнять всего несколько упражненийИсточник: Freepik

Осенью тело реагирует на холод и нехватку света замедлением — мы меньше двигаемся, хуже спим и чаще чувствуем усталость. Но есть простые и короткие упражнения, которые помогают от этого избавиться: они улучшают кровоток, насыщают мышцы кислородом и дают ощущение бодрости без лишних усилий. Ниже — пять простых практик, которые действительно помогают чувствовать бодрость даже в пасмурные дни.

Утренняя разминка на 10 минут

Девушки выполняют короткую утреннюю разминку
Короткая разминка по утрам помогает проснуться без кофе и вернуть телу тонусИсточник: Freepik

Такая короткая зарядка помогает телу проснуться без стресса. Она активирует кровообращение, разогревает мышцы и снимает зажатость, которая появляется после сна. Лучше делать ее в тепле, без резких рывков, сразу после пробуждения.

Пример простой разминки:

  • Круговые движения плечами — 30 секунд вперед и назад.
  • Мягкие наклоны головы и корпуса — по 5−7 раз в каждую сторону.
  • Приседания с опорой на стул или кровать — 10−12 повторов.
  • Вытяжение вверх на вдохе, легкое скручивание корпуса на выдохе — 5 раз.
  • Растяжка спины: наклон вперед, округляя спину, затем медленно выпрямиться.

Вся разминка занимает 8−10 минут, но быстро пробуждает тело. После нее не тянет сразу заваривать кофе — дыхание становится ровнее и появляется энергия.

Прыжки или короткая кардио-минутка

Девушка выполняет кардио-упражнения
Даже две минуты движения дают больше бодрости, чем двойной эспрессоИсточник: Freepik

Когда на улице пасмурно, движение помогает пробудить тело не хуже утреннего душа. Кардио разгоняет кровь, повышает уровень кислорода и буквально «включает» мозг. Даже несколько минут активных движений дают эффект бодрости на весь день.

Пример короткого комплекса:

  • Прыжки на месте — 30 секунд.
  • Бег с высоким подниманием колен — 20−30 секунд.
  • Джампиннг джек, то есть прыжки с разведением рук и ног — 30 секунд.
  • Легкий марш на месте с вращением плеч и рук — 1 минута.

Если нет возможности прыгать (например, утром в квартире), подойдет шаговая разминка: подниматься на носки, махи руками, подъемы коленей к груди. Главное — увеличить частоту дыхания и почувствовать легкое тепло в теле.

Йога с упором на дыхание

Девушка в позе ребенка из йоги
Мягкая йога с активным дыханием помогает восстановить энергию и сосредоточенность, когда голова не включаетсяИсточник: Freepik.com/CC0

Йога помогает не только расслабиться, но и вернуть концентрацию, когда мозг перегружен от усталости. Главное — не растяжка, а дыхание: оно активирует нервную систему и снижает уровень кортизола, который усиливает стресс и сонливость.

Полезно делать 3−4 позы с плавными переходами:

  • Собака мордой вниз — вытягивает спину и включает мышцы рук.
  • Планка — укрепляет корпус и стабилизирует дыхание.
  • Поза ребенка — помогает расслабить спину и шею.
  • Кошка-корова — мягко разогревает позвоночник.

Достаточно 10−15 минут спокойных движений в сочетании с ровным дыханием — вдох через нос, медленный выдох через рот. После такой практики снижается тревожность и появляется бодрость.

Упражнения на баланс и корпус

Девушка стоит в планке на баланс и корпус
Баланс помогают чувствовать опору даже в пасмурные дниИсточник: Freepik

Когда центр тела в тонусе, даже обычные движения даются легче. Сильные мышцы пресса и спины помогают держать осанку, дышать глубже и чувствовать себя собраннее — особенно в те дни, когда все валится из рук.

Хорошо работают простые упражнения без инвентаря:

  • Планка — 3 подхода по 30−40 секунд.
  • Стояние на одной ноге с вытянутыми руками — 20 секунд на каждую сторону.
  • Скручивания сидя — по 10 раз в каждую сторону.
  • Подъем таза лежа — 15 повторов, чтобы активировать ягодицы и поясницу.

Можно включать эти движения в короткую зарядку или делать вечером, чтобы снять зажатость в спине. Главное — не скорость, а контроль движений.

Растяжка с динамичными элементами

Девушка выполняет растяжку с динамичными элементами
Мягкая растяжка вечером помогает вернуть подвижность и сбросить накопленную усталостьИсточник: Freepik

Вечером многие чувствует себя скованно после долгого сидения. Мягкая растяжка с движением помогает вернуть легкость и восстановить дыхание. Главное — не делать статические позы на холодные мышцы, а сочетать вытяжение с плавными наклонами и поворотами.

Полезно начать с простых упражнений:

  • Медленные махи ногами вперед-назад — по 10 раз.
  • Повороты корпуса с вытянутыми руками — 10 раз в каждую сторону.
  • Наклоны к одной и другой ноге из положения стоя — по 5−6 повторов.
  • Вытяжение вверх с глубоким вдохом и расслабление на выдохе.

Такая растяжка занимает не больше 10 минут, но улучшает кровоток и помогает быстрее восстановиться после дня у компьютера. Это простой способ сбросить напряжение перед сном, чтобы более качественно отдохнуть ночью.