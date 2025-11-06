Как взбодриться в пасмурные дни — 5 простых упражнений, которые работают

Осенью тело реагирует на холод и нехватку света замедлением — мы меньше двигаемся, хуже спим и чаще чувствуем усталость. Но есть простые и короткие упражнения, которые помогают от этого избавиться: они улучшают кровоток, насыщают мышцы кислородом и дают ощущение бодрости без лишних усилий. Ниже — пять простых практик, которые действительно помогают чувствовать бодрость даже в пасмурные дни.