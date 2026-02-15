Польза утренней зарядки: что действительно меняется, если делать ее регулярно

Польза утренней зарядки связана не только с ощущением энергии, но и с подвижностью суставов, мышечным тонусом и устойчивостью к ежедневным нагрузкам. Регулярная практика влияет на общее самочувствие и структуру дня. Ниже — разбор ключевых эффектов и ответа на вопрос, помогает ли зарядка в снижении веса.