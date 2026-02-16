Можно ли пить воду во время тренировки: сколько и когда это делать

При занятиях дольше часа или при высокой интенсивности ситуация меняется. Вместе с потом уходит не только вода, но и натрий. В таких случаях по рекомендациям ACSM допустимы растворы с электролитами и небольшим количеством углеводов — они помогают поддерживать объем циркулирующей крови и уровень энергии.