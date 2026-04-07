Как убрать ушки на бедрах: 10 упражнений от галифе

Как убрать ушки на бедрах: локально жир не уходит, но форму можно улучшить за счет мышц и общего снижения веса. Для этого нужны регулярные тренировки и базовый контроль питания. Ниже — что именно делать.
Кратко по сути:
- локально убрать жир нельзя — работает только дефицит калорий;
- упражнения подтягивают форму и делают контур ровнее;
- важна нагрузка на среднюю ягодичную и отводящие мышцы;
- ходьба и повседневная активность ускоряют процесс;
- результат заметен через один-два месяца при регулярных тренировках.
Почему появляются ушки на бедрах
Это не «проблемная зона», а обычная особенность тела. Но есть факторы, из-за которых она становится заметнее:
- жировые отложения — тело откладывает жир неравномерно;
- у женщин эта зона часто уменьшается медленнее других;
- слабые ягодичные мышцы — форма становится менее подтянутой;
- малоподвижность — мышцы хуже держат тонус;
- особенности строения таза и бедер.
Даже при дефиците калорий «ушки» могут уходить не сразу — это нормально и не значит, что тренировки не работают.
6 эффективных упражнений от ушек на бедрах в домашних условиях
Эти упражнения дают нагрузку на мышцы, которые формируют внешний контур бедра.
1. Отведение ноги лежа на боку
Базовое упражнение на внешнюю часть бедра.
Поднимайте ногу медленно, без рывков, и не заваливайтесь назад — тогда нагрузка останется в ягодицах.
2. Ягодичный мост с отведением коленей
В верхней точке слегка разводите колени — это усиливает работу ягодиц. Поясницу не прогибайте, движение должно идти за счет бедер.
3. Ракушка
Движение небольшое, но за счет этого хорошо включаются глубокие мышцы.
Держите стопы вместе и не разворачивайте таз.
4. Шаги в сторону с резинкой
Один из самых рабочих вариантов. Держите постоянное натяжение резинки и делайте короткие шаги — без расслабления внизу.
5. Махи ногой назад и в сторону стоя
Подходят как старт или разминка. Чтобы был эффект, лучше добавить резинку и контролировать движение, а не махать по инерции.
6. Планка с отведением ноги
Усложненный вариант для корпуса и ягодиц. Старайтесь не перекручивать таз и двигаться медленно — здесь важен контроль, а не амплитуда.
При боли в тазобедренных суставах, коленях или пояснице нагрузку стоит снизить или временно убрать упражнения. После травм лучше проконсультироваться с врачом.
4 упражнения от галифе в тренажерном зале
В зале проще добавить нагрузку и быстрее увидеть изменения за счет отягощений.
1. Отведения ног в тренажере
Одно из самых точных упражнений на внешнюю часть бедра. Работайте в спокойном темпе, без рывков, и не сводите колени резко — важно держать напряжение.
2. Кроссовер: отведение ноги в сторону
Манжета фиксируется на щиколотке, движение идет в сторону. Корпус держите неподвижно, чтобы не «помогать» себе раскачкой.
3. Присед в Смите с широкой постановкой ног
За счет широкой стойки нагрузка сильнее смещается на ягодицы. Носки слегка развернуты, глубину выбирайте такую, чтобы сохранять контроль.
4. Болгарские выпады
Хорошо нагружают ягодицы и стабилизаторы. Слегка наклоните корпус вперед и делайте медленный спуск — так упражнение работает точнее.
Что еще поможет убрать ушки на бедрах
Одних упражнений недостаточно — важна общая система.
Питание:
- умеренный дефицит калорий;
- достаточное количество белка — чтобы не терять мышцы.
Активность:
- 8−10 тысяч шагов в день;
- или любая регулярная нагрузка.
Режим:
- две-три силовые тренировки в неделю;
- восстановление между ними.
Форма может меняться быстрее, чем уходит жир. Визуально зона выглядит лучше уже за счет мышц.
Вопросы и ответы
Коротко разберем частые вопросы.
Можно ли убрать ушки только упражнениями?
Нет. Упражнения меняют форму, но жир уходит только при дефиците калорий.
Почему зона галифе уходит последней?
Так устроено распределение жира: организм дольше «держит» его в этой зоне. Это нормальная физиология.
Когда будет результат?
Первые изменения — через три-четыре недели, заметные — через шесть-восемь.
Нужно ли кардио?
Достаточно обычной активности — например, регулярной ходьбы.