Можно ли ходить в сауну после тренировки: как не навредить себе

Поход в сауну после тренировки кажется хорошим способом расслабиться, но подходит он не всем.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина пошла в сауну после тренировки
После умеренной нагрузки сауна обычно не вызывает проблем у здоровых людей

Сауна после тренировки допустима для большинства здоровых людей, если соблюдать меру и не заходить в парную сразу после тяжелой нагрузки. Короткое посещение помогает расслабиться, снять ощущение «забитых» мышц и переключиться после тренажерного зала. Но есть ситуации, когда жара может ухудшить самочувствие — например, после очень интенсивной тренировки или при проблемах с сердцем.

Кратко по сути:

  • сауна после тренировки подходит не всем и не после любой нагрузки;
  • сначала нужно восстановить дыхание и немного остыть;
  • длительное сидение в жаре усиливает обезвоживание;
  • после тяжелой силовой тренировки лучше не перегреваться;
  • хамам переносится мягче, чем сухая сауна;
  • при головокружении, слабости или тошноте парную лучше сразу покинуть.

Польза сауны после тренировки

После тренировки многие идут в сауну просто чтобы расслабиться. После умеренной нагрузки короткий заход в парную обычно переносится нормально и помогает уменьшить ощущение «забитых» мышц.

Популярный миф — будто парная помогает «сжечь жир» после спорта. Вес после сауны действительно может уменьшиться, но в основном из-за потери жидкости.

Возможный вред сауны после тренировки

Спортсменка избегает вреда сауны после тренировки
При обезвоживании баня и парная могут ухудшить самочувствие

После тренировки организм уже теряет много жидкости. В сауне нагрузка из-за жары становится еще выше.

Когда с парной лучше быть осторожнее:

  • после очень тяжелой тренировки;
  • при обезвоживании;
  • при плохом самочувствии;
  • при повышенном давлении;
  • при заболеваниях сердца и сосудов.

Если после нагрузки кружится голова, темнеет в глазах или тошнит, в сауну лучше не идти. При заболеваниях сердца, проблемах с давлением и приеме препаратов, влияющих на сосуды и водный баланс, лучше заранее обсудить посещение сауны с врачом.

Во время длительных и интенсивных тренировок организм теряет не только воду, но и электролиты. Из-за этого могут появиться слабость, судороги и плохое самочувствие. В таких случаях иногда помогают изотоники или минеральная вода.

Как правильно ходить в сауну или хамам после тренировок

ltdeirf посещает сауну после тренировки правильно
После тренировки дозируйте жар: заходите ненадолго, не перегревайтесь, контролируйте пульс и сразу выходите при слабости или головокружении

После тренировки лучше не заходить в парную сразу. Сначала стоит немного остыть и выпить воды.

В мокрой тренировочной одежде в парную лучше не заходить: в ней жар переносится тяжелее.

Что важно:

  • начинать с коротких заходов;
  • не сидеть в жаре слишком долго;
  • следить за самочувствием;
  • выходить из парной при слабости или головокружении.

Новичкам хамам часто подходит лучше: там ниже температура и легче переносится жара.

Вопросы и ответы

Коротко — о самых частых вопросах про сауну после спорта.

Можно ли ходить в сауну после каждой тренировки?

Если нагрузка умеренная и самочувствие нормальное — обычно да. После очень интенсивных тренировок организму иногда нужен обычный отдых без перегрева.

Сколько времени можно сидеть в сауне после тренировки?

Обычно хватает 5−15 минут за один заход. Долго сидеть в жаре после спорта не стоит — это усиливает обезвоживание.

Помогает ли сауна убрать крепатуру?

Тепло может немного уменьшить ощущение скованности в мышцах, но полностью крепатуру сауна не убирает. Подробнее о том, как уменьшить боль в мышцах мы писали ранее.