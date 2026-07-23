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Передний (горизонтальный) вис на турнике: как освоить с нуля

Уверенные подтягивания еще не означают, что передний вис получится. При первой попытке таз обычно опускается, а тело не удается удержать горизонтально.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Передний вис на турнике
Тренировки переднего виса начинают с освоения хвата и контроля плечевого поясаИсточник: Magnific

Передний вис — сложный силовой элемент в воркауте и калистенике, в котором тело удерживают параллельно земле лицом вверх. Для него нужны сильные мышцы спины, корпуса и плечевого пояса, а также правильная техника и постепенная подготовка. Разберем, какие мышцы работают, как осваивать элемент и почему рекордные попытки сложно сравнивать между собой.

Кратко по сути:

  • Передний вис значительно сложнее обычных подтягиваний и требует силы всего тела.
  • Прямые руки, опущенные плечи и ровное положение таза — основные признаки правильной техники.
  • Основную нагрузку получают широчайшие мышцы спины, мышцы корпуса и плечевой пояс.
  • Осваивать элемент лучше через последовательность подводящих упражнений — от закрытого виса до вариантов с одной прямой или разведенными ногами.
  • Количество подтягиваний само по себе не гарантирует, что получится удержать передний вис.
  • Прогресс зависит не только от силы, но и от умения удерживать тело одной прямой линией.

Какие мышцы работают при выполнении переднего виса

Мышцы, которые работают в переднем висе
При выполнении переднего виса одновременно работают мышцы спины, корпуса, плечевого пояса и ногИсточник: Magnific

Передний вис, или front lever, выглядит как статическое упражнение, но под нагрузкой оказывается почти все тело. Главную работу выполняют широчайшие мышцы спины, задние пучки дельтовидных мышц и мышцы корпуса.

Дополнительно активно работают предплечья, обеспечивающие сильный хват, а также ягодицы, которые помогают удерживать тело прямой линией.

Передний вис часто не получается из-за недостаточной силы спины, плечевого пояса или мышц корпуса.

Техника выполнения горизонтального виса на турнике

Полный горизонтальный вис выполняют только после подготовки. Попытки сразу удержать положение обычно приводят к сильному прогибу или сгибанию тела. Сначала разберем технику, а в следующем разделе — упражнения, которые помогают постепенно освоить элемент.

Передний вис можно принять двумя способами: медленно опуститься из положения вверх ногами или поднять тело из обычного виса. Второй вариант требует большей силы. Во время обучения те же движения выполняют в доступной прогрессии — с согнутыми, одной выпрямленной или разведенными ногами.

1. Возьмитесь за перекладину прямым хватом примерно на ширине плеч.

2. Полностью выпрямите локти и опустите плечи, не позволяя им тянуться к ушам.

3. Напрягите живот и ягодицы, слегка подкрутите таз на себя, чтобы убрать прогиб в пояснице.

4. Выйдите в доступный вариант переднего виса одним из описанных способов.

5. Удерживайте плечи, таз и стопы на одной линии. В полном варианте тело располагается параллельно земле.

6. Контролируемо согните ноги и вернитесь в обычный вис.

Во время выполнения лучше думать не о подъеме ног, а о том, чтобы «натянуть» тело между руками и стопами. Такой образ помогает удерживать корпус жестким и не допускать прогиба в пояснице.

Если появляется боль в плечах, локтях или кистях, тренировку прекращают. Не стоит переходить к следующему варианту, пока текущий не получается без боли и рывков.

Как научиться делать передний вис на турнике и какие есть подводящие упражнения

Мужчина учится делать передний вис
Австралийские подтягивания укрепляют спину и помогают подготовиться к переднему висуИсточник: Magnific

Почти никто не осваивает передний вис с первой попытки. Обычно обучение строится по принципу «от простого к сложному»: сначала развивают необходимую силу и учатся удерживать облегченные варианты элемента, а затем постепенно выпрямляют ноги.

Подготовить спину и корпус помогают подтягивания и подъемы ног к перекладине. Если подтягиваться пока не получается, сначала можно разобраться, как научиться подтягиваться с нуля.

Один из распространенных вариантов прогрессии горизонтального виса показан в видео и таблице ниже.

Этап
Для чего нужен
Вывод корпуса вверх с прямыми руками 
Учит опускать плечи, удерживать локти прямыми и поднимать таз за счет напряжения спины и корпуса, а не только за счет подъема ног
Закрытый передний вис (в группировке)
Позволяет освоить положение с коленями, подтянутыми к груди
Полузакрытый передний вис
Увеличивает рычаг: колени отводят дальше от корпуса, но ноги еще не выпрямляют
Вис с одной выпрямленной ногой
Помогает привыкнуть к нагрузке, близкой к полному элементу
Передний вис с тренировочной резиной 
Снижает часть нагрузки и помогает дольше удерживать правильное положение тела 
Вис с широко разведенными ногами
Упрощает удержание по сравнению с полным передним висом
Полный передний вис
Тело удерживают прямой линией с соединенными ногами

Когда вис получается уверенно, можно добавить динамические упражнения: подъемы на прямых руках из обычного виса до доступной высоты с медленным возвращением и постепенное выпрямление ног из группировки с короткой фиксацией. Двигаться нужно только в той амплитуде, где локти остаются прямыми, а таз не опускается.

Переходить дальше стоит, когда текущий вариант удается удерживать 10−15 секунд без прогиба, опускания таза и сгибания локтей, а вход и выход остаются контролируемыми. Если появляется сильная дрожь или приходится делать рывок, ступень пока рано усложнять.

Дополнительно стоит выполнять упражнения, которые развивают отдельные компоненты переднего виса:

  • австралийские подтягивания;
  • горизонтальные тяги на кольцах;
  • упражнения на мышцы корпуса;
  • активные висы с движением лопаток;
  • контролируемые опускания в закрытый или полузакрытый передний вис.

Передний вис можно тренировать два-три раза в неделю, оставляя между занятиями время на восстановление спины и плечевого пояса.

Распространенная ошибка новичков — пробовать полный передний вис на каждой тренировке, хотя тело еще не готово удерживать правильное положение. Основную часть занятия лучше посвящать доступной ступени прогрессии, а полный вариант использовать лишь изредка для проверки результата.

Мировые рекорды по переднему вису на турнике

Единого официального мирового рекорда по продолжительности переднего виса нет: результаты фиксируют отдельные соревнования и сообщества по собственным правилам. Например, в реестре CaliBase указан вис продолжительностью 62 секунды, но считать его бесспорным мировым рекордом нельзя.

На время удержания влияют положение корпуса, ширина хвата и допустимое отклонение от горизонтали. Даже немного опущенный таз заметно облегчает элемент, поэтому две попытки с одинаковым временем могут сильно отличаться по сложности.

По этой причине видео с «мировыми рекордами» стоит оценивать вместе с техникой выполнения и правилами конкретного соревнования.

Вопросы и ответы

Даже при одной и той же программе передний вис у всех осваивается по-разному. Разберем, что влияет на прогресс и когда стоит переходить к следующему варианту.

Сколько времени нужно, чтобы научиться переднему вису?

Единого срока нет. Облегченные варианты обычно даются раньше полного виса, а весь путь может занять от нескольких месяцев до года и дольше. На скорость прогресса влияют силовая подготовка, масса тела, длина конечностей и регулярность тренировок.

Сколько подтягиваний нужно уметь делать?

Точного числа нет. Даже уверенные подтягивания не гарантируют, что передний вис получится: здесь нужно отдельно учиться удерживать корпус и таз в горизонтальном положении.

Почему не получается выпрямить обе ноги?

При выпрямлении ног рычаг становится длиннее, поэтому спине и мышцам корпуса приходится удерживать большую нагрузку.

Что сложнее — передний вис или «ласточка»?

Передний вис обычно требует больше силы спины и корпуса, поэтому многим он дается сложнее. «Ласточку», или задний вис, нередко осваивают быстрее, но она требует хорошей подвижности плеч и может сильнее нагружать плечевые суставы.