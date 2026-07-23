Передний (горизонтальный) вис на турнике: как освоить с нуля

Передний вис — сложный силовой элемент в воркауте и калистенике, в котором тело удерживают параллельно земле лицом вверх. Для него нужны сильные мышцы спины, корпуса и плечевого пояса, а также правильная техника и постепенная подготовка. Разберем, какие мышцы работают, как осваивать элемент и почему рекордные попытки сложно сравнивать между собой.