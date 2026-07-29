Домашние тренировки, для которых не нужен дорогостоящий инвентарь

Выбирайте ролик с двойными колесами — они устойчивее и безопаснее для начинающих. Ручки должны быть мягкими и нескользящими, а колеса — с резиновым покрытием, чтобы не скользить по полу. Начинайте с упражнений у стены или с ограничителем, чтобы контролировать амплитуду. Выполняйте 8−10 повторений в 2−3 подхода, следя за тем, чтобы спина не прогибалась.