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Домашние тренировки, для которых не нужен дорогостоящий инвентарь

Если вы хотите начать заниматься спортом дома, но не готовы тратить большие суммы на инвентарь, эта подборка для вас. Мы собрали 10 доступных товаров, которые помогут поддерживать форму без посещения фитнес-клуба.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Тренировка
Домашние тренировки не требуют больших вложений — достаточно правильно подобрать базовый инвентарь для регулярных занятийИсточник: Magnific

Многие откладывают начало тренировок из-за убеждения, что для занятий нужен дорогой инвентарь или абонемент в зал. На самом деле, для эффективных домашних тренировок достаточно базового набора, который не ударит по бюджету. Правильно подобранные товары до 3000 рублей позволяют прорабатывать все группы мышц, развивать выносливость и гибкость, не выходя из дома.

Совет 1: Начните с кардионагрузки

Кардиотренировки — основа выносливости и здоровья сердечно-сосудистой системы. Для домашних занятий идеально подходит скакалка: она стоит от 300 до 800 рублей, занимает минимум места и за 15 минут сжигает больше калорий, чем час ходьбы. Регулярные прыжки укрепляют ноги, развивают координацию и ускоряют метаболизм.

При выборе скакалки обратите внимание на длину — она должна регулироваться под ваш рост. Оптимальный материал троса — ПВХ или сталь с покрытием, они долговечны и не путаются. Ручки должны быть удобными, с нескользящим покрытием. Начинайте с 5−10 минут в день, постепенно увеличивая время, и уже через месяц заметите улучшение физической формы.

Скакалка скоростная

Скакалка скоростная

Mogold
от 600 ₽
Скоростная скакалка для интенсивных тренировок. Тонкий стальной трос в ПВХ-оплетке обеспечивает высокую скорость вращения. Рукоятки с подшипниками снижают сопротивление. Длина регулируется под рост пользователя. Подходит для кроссфита и бокса
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Совет 2: Организуйте комфортное пространство

Даже в небольшой комнате можно выделить место для тренировок, если правильно подойти к организации. Коврик для йоги или фитнеса — обязательная покупка: он защищает от холода пола, обеспечивает сцепление и амортизацию. Качественный коврик стоит от 800 до 1500 рублей и служит несколько лет при регулярном использовании.

Выбирайте коврик толщиной 6−8 мм — это оптимальный баланс между комфортом и устойчивостью. Материал должен быть нескользящим с обеих сторон: ТПЭ, каучук или пробка подходят лучше всего. Избегайте дешевых ПВХ-ковриков с резким запахом — они могут вызывать аллергию. После покупки дайте коврику проветриться сутки, чтобы ушел заводской запах.

Коврик для йоги

Коврик для йоги

Kama
от 1800 ₽
Универсальный коврик для йоги и фитнеса, созданный для комфортных занятий дома. Мягкая микрофибровая поверхность помогает расслабиться и удерживать устойчивое положение во время занятий. В комплекте ремешок для переноски, что упрощает транспортировку. Расцветка понравится любителям поностальгировать
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Совет 3: Добавьте силовые упражнения

Силовые тренировки важны для укрепления мышц и ускорения метаболизма. Гантели — универсальный инструмент, который позволяет прорабатывать все группы мышц. Разборные гантели стоят от 1500 до 2500 рублей за пару и занимают мало места. Вес можно регулировать, добавляя или убирая диски, что позволяет прогрессировать по мере роста силы.

Для начинающих достаточно гантелей весом 2−5 кг каждая. Выбирайте модели с обрезиненными дисками — они не гремят при использовании и не портят пол. Ручка должна быть рифленой или с резиновым покрытием, чтобы не скользила в руках. Начинайте с простых упражнений: приседания, выпады, жимы и тяги, выполняя 10−15 повторений в 3 подхода.

Гантели

Гантели

Asanka
от 1100 ₽
Набор гантелей по 1 кг каждая подходит для фитнеса, гимнастики и силовых тренировок. Форма «косточка» удобна для удержания в руках и безопасна для пола. Неопреновое покрытие предотвращает скольжение и впитывает влагу. Набор состоит из двух гантелей, что удобно для домашних занятий
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Совет 4: Работайте над гибкостью и растяжкой

Растяжка — обязательная часть любой тренировки, которая повышает эластичность мышц и снижает риск травм. Фитнес-резинки разной жесткости помогают углубить растяжку и добавить сопротивление в упражнениях. Набор из 3−5 резинок стоит от 500 до 1000 рублей и заменяет целый арсенал тренажеров.

Резинки различаются по уровню сопротивления: легкие подходят для разминки и реабилитации, средние — для силовых упражнений, тяжелые — для продвинутых тренировок. Материал должен быть латексным или тканевым — они долговечнее резиновых аналогов. Используйте резинки для растяжки ног, спины и рук, а также добавляйте их в приседания, отведения и другие упражнения для ягодиц.

Набор резинок для фитнеса

Набор резинок для фитнеса

MELA
от 900 ₽
В комплекте три тканевые резинки для разных видов нагрузок: на 10, 17 и 25 кг сопротивления. Материал устойчив к растягиванию и регулярным занятиям. Внутри проложены латексные нити, которые уменьшают скольжение
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Совет 5: Контролируйте время тренировки

Эффективность тренировки зависит не только от упражнений, но и от правильного тайминга. Интервальные тренировки, где периоды нагрузки чередуются с отдыхом, показывают лучшие результаты для сжигания жира и развития выносливости. Для контроля времени подойдет обычный секундомер на телефоне, но удобнее использовать спортивный таймер.

Простые механические таймеры стоят от 200 до 500 рублей и не требуют батареек. Они громко звенят, что важно, когда вы заняты упражнениями и не смотрите на телефон. Более продвинутые электронные модели позволяют программировать интервалы и стоят до 1000 рублей. Установите таймер на 30−40 секунд работы и 15−20 секунд отдыха — такой режим оптимален для начинающих.

Электронный таймер

Электронный таймер

ShopItAll
от 800 ₽
Электронный таймер помогает контролировать время во время работы, учебы, тренировок и домашних дел. Компактный формат позволяет удобно разместить его на столе или брать с собой в поездки. Управление временем выполняется с помощью гироскопического датчика и простых движений
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Совет 6: Укрепляйте мышцы кора

Мышцы пресса и спины — центр стабилизации тела, который важен для всех движений. Ролик для пресса — компактный и эффективный инструмент для укрепления кора, который стоит от 400 до 800 рублей. Упражнения с роликом задействуют не только пресс, но и спину, плечи и ноги, давая комплексную нагрузку.

Выбирайте ролик с двойными колесами — они устойчивее и безопаснее для начинающих. Ручки должны быть мягкими и нескользящими, а колеса — с резиновым покрытием, чтобы не скользить по полу. Начинайте с упражнений у стены или с ограничителем, чтобы контролировать амплитуду. Выполняйте 8−10 повторений в 2−3 подхода, следя за тем, чтобы спина не прогибалась.

Ролик для пресса

Ролик для пресса

KETTLER
от 1600 ₽
Компактный тренажер для эффективной проработки мышц корпуса. Он помогает развивать пресс, спину и плечи, улучшая общую физическую форму. Двойное колесо обеспечивает устойчивость во время упражнений. Эргономичные ручки снижают нагрузку на кисти
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Совет 7: Развивайте силу хвата

Сила хвата важна не только для подъема тяжестей, но и для повседневной жизни. Эспандер кистевой — миниатюрный тренажер, который можно использовать даже за просмотром сериала. Стоимость составляет от 200 до 500 рублей, а польза огромна: укрепление предплечий, профилактика туннельного синдрома и улучшение кровообращения в руках.

Эспандеры бывают разной жесткости — от 10 до 60 кг сопротивления. Начинайте с минимального веса, выполняя 15−20 сжатий на каждую руку. Материал может быть резиновым или металлическим с пружиной — второй вариант долговечнее. Используйте эспандер ежедневно, чередуя с другими упражнениями, и через месяц заметите, что руки стали сильнее, а хват — надежнее.

Кистевой эспандер

Кистевой эспандер

Harbr Fitness
от 180 ₽
Регулируемый кистевой эспандер, который подходит для постепенного развития силы хвата и восстановления после нагрузки. Регулировка помогает подобрать комфортное усилие и увеличивать нагрузку в удобном темпе. Плотные ручки и пружинный механизм дают стабильное сопротивление при каждом повторении
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Совет 8: Поддерживайте водный баланс

Во время тренировки организм теряет влагу, и ее нужно восполнять. Спортивная бутылка для воды — не просто аксессуар, а необходимость. Она стоит от 300 до 600 рублей, но отличается от обычной бутылки удобным горлышком, герметичной крышкой и возможностью пить одной рукой.

Объем бутылки должен быть 0,5−0,75 литра — этого достаточно для часовой тренировки. Материал — пищевой пластик без БФА или нержавеющая сталь. Удобны бутылки с отметками объема, чтобы контролировать потребление воды. Мойте бутылку после каждого использования, чтобы не появлялся запах и не размножались бактерии. Держите воду под рукой во время тренировки и пейте небольшими глотками каждые 10−15 минут.

Бутылка для воды

Бутылка для воды

TKK
от 600 ₽
Бутылка для воды с классическим дизайном и надежной конструкцией. Объем — от 600 мл. Выполнена из тритана. Сохраняет температуру напитков до 12 часов. Удобная винтовая крышка с широким горлышком. Имеется защита от протекания
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Совет 9: Добавьте функциональные тренировки

Функциональные упражнения имитируют повседневные движения и развивают координацию. Петли TRX или их аналоги позволяют выполнять сотни упражнений с собственным весом. Упрощенные версии петель стоят от 1000 до 2000 рублей и крепятся к двери или турнику, не требуя специального монтажа.

Петли регулируются по длине, что позволяет менять сложность упражнений. Материал должен быть прочным нейлоном с усиленными швами, а карабины — металлическими. Начинайте с простых упражнений: приседания, отжимания, планка, постепенно добавляя более сложные вариации. Тренировки с петлями развивают баланс, силу и гибкость одновременно, задействуя мышцы-стабилизаторы.

Петли для фитнеса

Петли для фитнеса

TRX
от 800 ₽
Базовая модель для домашних и уличных тренировок. Они изготовлены из прочных строп и выдерживают интенсивные нагрузки. Фиксированные лямки для ног и мягкие рукояти обеспечивают комфорт при занятиях. В комплект входят подвесное и дверное крепления. Модель подходит для начинающих
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Совет 10: Сделайте тренировки разнообразными

Однообразие — главный враг мотивации. Фитбол (гимнастический мяч) добавит разнообразия в тренировки и позволит проработать мышцы, которые сложно задействовать другими способами. Стоимость фитбола — от 800 до 1500 рублей, а служит он годами при правильном использовании.

Выбирайте мяч с антивзрывной системой — при повреждении он не лопнет, а медленно сдуется. Диаметр подбирайте по росту: для роста до 155 см — 45 см, 155−170 см — 55 см, 170−185 см — 65 см, выше 185 см — 75 см. Используйте фитбол для упражнений на пресс, спину, ягодицы и баланс. Надувайте мяч не до конца первые дни, чтобы материал растянулся, затем добавьте воздух до нужного объема.

Фитбол

Фитбол

Gravity
от 730 ₽
Удобный мяч для домашних тренировок и растяжки. Его можно использовать для занятий йогой и пилатесом. Также он подходит для сидения за столом, помогая улучшить осанку и укрепить мышцы корпуса. Прочная поверхность и простота в использовании делают его универсальным для активного образа жизни
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Ozon

Домашние тренировки не требуют больших финансовых вложений — на старте достаточно 2000−3000 рублей, чтобы приобрести базовый набор инвентаря. Коврик, скакалка, резинки, гантели и несколько дополнительных аксессуаров позволяют прорабатывать все группы мышц, развивать выносливость и гибкость, не выходя из дома. Главное — регулярность и правильная техника, а не количество инвентаря.