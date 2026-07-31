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Как убрать низ живота: 6 упражнений и план для дома

Даже после похудения объем под пупком иногда остается. Тогда многие пытаются убрать низ живота одними упражнениями на пресс.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Живот.
Источник: Magnific

Как убрать низ живота — постепенно снижать общий процент жира и укреплять мышцы корпуса. Отдельные упражнения не сжигают жир под пупком, но помогают укрепить пресс и сделать живот более подтянутым. Ниже разберем домашнюю тренировку и другие условия, от которых зависит результат.

Кратко по сути:

  • Жир на животе уменьшается вместе с общим процентом жира, но не всегда первым.
  • Мужчинам и женщинам подходят одинаковые базовые упражнения.
  • Полезнее тренировать все тело, а не только пресс.
  • Для начала достаточно двух-трех занятий в неделю.
  • Быстрые изменения обычно связаны с уменьшением вздутия и задержки жидкости.
  • Обхват талии и фотографии показывают результат точнее ежедневного взвешивания.

Почему появляется жир в нижней части живота

Почему он накапливается. Жировая складка растет, когда человек долго получает больше энергии, чем расходует. Где именно откладывается и уходит жир, зависит от наследственности, пола, возраста и гормонального фона. У многих живот уменьшается позже лица и рук.

Если основная складка расположена по бокам талии, подробнее о питании и упражнениях можно прочитать в статье «Как убрать бока».

Что дают упражнения. Тренировки укрепляют пресс, но не убирают жир только под пупком. Для похудения нужен дефицит энергии, а спорт помогает увеличить расход калорий и сохранить мышцы.

Больше о тренировках для похудения мы говорили ранее.

Когда дело не только в жире. Низ живота может казаться больше из-за вздутия, сильного прогиба в пояснице, расслабленных мышц или растянутой кожи после похудения и беременности.

Практический вывод: если живот уменьшается вместе с весом, дело, скорее всего, в жировой ткани. Если его объем заметно меняется в течение дня, причина может быть во вздутии.

Как убрать низ живота в домашних условиях: 6 эффективных упражнений

Сначала выполняйте упражнения лежа, где проще контролировать поясницу. Затем переходите к планке и «альпинисту», которые требуют большей устойчивости корпуса.

1. Обратные скручивания

Лягте на спину и поднимите согнутые ноги. Подкрутите таз и слегка оторвите крестец от пола, не раскачивая ногами.

Сколько выполнять: 8−12 раз.

2. Поочередное опускание ног

Лягте на спину и поднимите согнутые ноги. Поочередно касайтесь пола носком, удерживая поясницу прижатой.

Сколько выполнять: по 8−10 раз каждой ногой.

3. Вертикальные ножницы

Лягте на спину и выпрямите ноги. Поочередно поднимайте и опускайте их, не касаясь пола. Поясницу прижимайте к полу, движения выполняйте в небольшой амплитуде.

Сколько выполнять: 20−30 секунд.

Если поясница начинает прогибаться, ноги стоит поднять выше или слегка согнуть в коленях.

4. «Мертвый жук»

Лягте на спину, поднимите согнутые ноги и вытяните руки вверх. Поочередно опускайте противоположные руку и ногу, удерживая поясницу на полу.

Сколько выполнять: по 6−10 раз на каждую сторону.

5. Планка на предплечьях

Обопритесь на предплечья и носки. Напрягите живот и ягодицы, чтобы поясница не провисала.

Сколько выполнять: 15−30 секунд.

6. Медленный «альпинист»

Из положения планки поочередно подтягивайте колени к груди. Не раскачивайте таз и не ускоряйтесь за счет техники.

Сколько выполнять: по 8−12 раз каждой ногой.

Упрощенный вариант: поставьте ладони на устойчивый диван или другую опору. Подтяните одно колено, верните носок на пол и повторите другой ногой.

Выполняйте упражнения по порядку два-три раза в неделю. Для начала достаточно двух кругов с отдыхом 30−45 секунд. Когда нагрузка станет легкой, добавьте несколько повторений или третий круг.

Что еще поможет убрать низ живота

Упражнения из комплекса укрепляют пресс, но уменьшение жировой складки зависит от питания и общей активности. Поэтому одними скручиваниями ограничиваться не стоит.

Добавить упражнения для всего тела

Приседания, выпады, отжимания и другие движения для крупных мышц делают тренировку энергозатратнее. Они не сжигают жир именно на животе, но помогают расходовать больше энергии и сохранять мышцы при похудении.

Такие упражнения можно выполнять два-три раза в неделю отдельно или добавить несколько движений после комплекса на пресс.

Больше двигаться в течение дня

Повысить расход энергии помогают прогулки, подъем по лестнице, велосипед и обычные домашние дела. ВОЗ рекомендует взрослым набирать 150−300 минут умеренной активности в неделю, но начинать можно с коротких прогулок.

Уменьшить калорийность без жесткой диеты

Сначала стоит проверить сладкие напитки, соусы, перекусы и размер порций. Например, кофе с сиропом и десерт иногда оказываются калорийнее полноценного приема пищи.

Слишком жесткий рацион трудно поддерживать долго. Проще постепенно уменьшить порции и калорийные добавки, не убирая привычные блюда полностью.

Практический вывод: уменьшить складку помогают силовые упражнения для всего тела, повседневная активность и умеренное питание. Скручивания до жжения эту систему не заменяют.

Женщина делает планку, чтобы убрать низ живота.
Приседания, выпады, отжимания и другие движения для крупных мышц делают тренировку энергозатратнее. Источник: Magnific

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на вопросы о способах, которые часто обещают более быстрый результат.

Можно ли убрать низ живота за неделю?

За неделю живот может стать меньше из-за снижения вздутия и количества жидкости. Для заметного уменьшения жировой складки обычно требуется больше времени.

Помогает ли вакуум живота?

Вакуум тренирует контроль мышц и может помочь лучше удерживать живот. Но он не сжигает жир и не заменяет обычные тренировки.

Когда стоит обратиться к врачу?

Консультация нужна, если появилось болезненное или плотное выпячивание, живот резко увеличился, боль усиливается при движении или напряжении. После беременности также стоит обратиться к специалисту при недержании, тяжести в области таза или выраженном расхождении мышц живота.