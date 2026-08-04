Какие бывают виды протеина и какой лучше выбрать

Казеин тоже получают из молока. Он дает более густой коктейль и переваривается медленнее, поэтому его удобно использовать как сытный перекус или принимать вечером. Но особого преимущества перед другими источниками белка не будет, если человек и так набирает свою норму за день. Казеин можно заменить творогом или греческим йогуртом.