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Йоханнес Клебо: скучаю по дуэлям с российским лыжниками

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выразил надежду, что российские лыжники в скором времени вновь будут допущены на международную арену. Об этом сообщает Nettavisen.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

«Конечно, жаль, что они не могут принять участие, потому что ты знаешь, что это хорошие лыжники, с которыми у тебя было много крутых и близких соперничеств. Но это фон, который все еще существует, и он не изменился со временем.

Мое отношение к этому не изменилось с того момента, когда мы впервые заговорили об этом, но ты скучаешь по этим дуэлям и прошлому. В то же время я понимаю, что все осталось так, как есть.

Трудно понять, что они чувствуют, поэтому у меня нет подходящего ответа на этот вопрос. Остается только надеяться, что СВО закончится, и на этом нужно сосредоточиться», — сказал Клебо.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях.

Клебо является четырехкратным обладателем Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/22, 2022/23). Одним из главных соперников норвежца был россиянин Александр Большунов, который дважды побеждал в общем зачете Кубка Мира (2019/20, 2020/21).