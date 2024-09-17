Йоханнес Клебо: скучаю по дуэлям с российским лыжниками

«Конечно, жаль, что они не могут принять участие, потому что ты знаешь, что это хорошие лыжники, с которыми у тебя было много крутых и близких соперничеств. Но это фон, который все еще существует, и он не изменился со временем.



Мое отношение к этому не изменилось с того момента, когда мы впервые заговорили об этом, но ты скучаешь по этим дуэлям и прошлому. В то же время я понимаю, что все осталось так, как есть.



Трудно понять, что они чувствуют, поэтому у меня нет подходящего ответа на этот вопрос. Остается только надеяться, что СВО закончится, и на этом нужно сосредоточиться», — сказал Клебо.