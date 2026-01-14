Франция впервые в истории примет этап «Тур де Ски»

Соревнования пройдут с 31 декабря по 10 января в Ле-Руссе (Франция), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия). Ранее в Ле-Руссе проходили этапы лыжного Кубка мира, после которых организаторы сумели добиться права на проведение одних из самых престижных соревнований в лыжных гонках.
Последние два года «Тур де Ски» проводилась на территории Италии — в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. В разное время этапы многодневки также проходили в Чехии (Нове-Место, Прага), Германии (Мюнхен, Оберстдорф) и Швейцарии (Валь Мюстер, Ленцерхайде, Давос).
Лыжная многодневка «Тур де Ски» проводится ежегодно, начиная с сезона-2006/07. Ее победителями становились российские лыжники Александр Легков (2012/13), Сергей Устюгов (2016/17), Александр Большунов (2019/20, 2020/21) и Наталья Непряева (2021/22).
Последняя многодневка «Тур де Ски» прошла с 28 декабря по 4 января. До соревнований в нейтральном статусе были допущены российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые заняли в общем зачете восьмое и десятое место соответственно. Победителями многодневки стали норвежец Йоханнес Клебо и американка Джессика Диггинс.