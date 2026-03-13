Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горнолыжник Бугаев выиграл бронзовую медаль Паралимпиады-2026

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

28-летний россиянин выступает в классе LW6/8−2 (поражение части руки). По сумме двух попыток он показал результат 2 минуты 11,14 секунды, уступив французу Артуру Боше (2.07,76) и швейцарцу Робину Кюшу (2.09,72).

Ранее на Паралимпиаде-2026 Бугаев выиграл бронзу в скоростном спуске, а также занял четвертое место в супергиганте. Для него это уже девятая медаль на Паралимпийских играх, четыре из которых (две золотые и две серебряные) он выиграл на домашней Паралимпиаде в Сочи в 2014 году.

Накануне в аналогичной дисициплине и в аналогичном классе серебро завоевала российская горнолыжница Варвара Ворончихна.

Бугаев принес сборной России восьмую по счету награду на Паралимпиаде-2026. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены с четырьмя золотыми наградами занимают пятое место, уступая Италии, Австрии, США и Китаю.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 15 марта. На Паралимпиаде выступают шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года соревнуются с национальным флагом и гимном.