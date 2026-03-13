Горнолыжник Бугаев выиграл бронзовую медаль Паралимпиады-2026

28-летний россиянин выступает в классе LW6/8−2 (поражение части руки). По сумме двух попыток он показал результат 2 минуты 11,14 секунды, уступив французу Артуру Боше (2.07,76) и швейцарцу Робину Кюшу (2.09,72).
Накануне в аналогичной дисициплине и в аналогичном классе серебро завоевала российская горнолыжница Варвара Ворончихна.
Бугаев принес сборной России восьмую по счету награду на Паралимпиаде-2026. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены с четырьмя золотыми наградами занимают пятое место, уступая Италии, Австрии, США и Китаю.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 15 марта. На Паралимпиаде выступают шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года соревнуются с национальным флагом и гимном.