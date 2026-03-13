Горнолыжник Бугаев выиграл бронзовую медаль Паралимпиады-2026

Ранее на Паралимпиаде-2026 Бугаев выиграл бронзу в скоростном спуске, а также занял четвертое место в супергиганте. Для него это уже девятая медаль на Паралимпийских играх, четыре из которых (две золотые и две серебряные) он выиграл на домашней Паралимпиаде в Сочи в 2014 году.