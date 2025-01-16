Медведеву грозит штраф в $100 тысяч за неспортивное поведение

Напомним, прошлогодний финалист Australian Open Медведев в первом круге с трудом обыграл 418-ю ракетку мира Касидита Самрея из Таиланда. Россиянин одолел Самрея в пяти сетах со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.
В заключительном гейме третьего сета Медведев несколько раз ударил ракеткой по сетке, повредив ракетку, сетку и камеру, которая была закреплена на ней. Матч пришлось прервать, чтобы персонал мог починить сетку, а Медведев был наказан предупреждением за неспортивное поведение.
За сломанную ракетку Медведев должен будет заплатить до $50 тысяч штрафа. Однако если судьи квалифицируют эпизод как неспортивный, то наказание может увеличиться до $100 тысяч. Кроме того, теннисист должен возместить стоимость камеры.
Сегодня, 16 января, Даниил Медведев проведет матч второго круга против 19-летнего американца Ленера Тина.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартовал в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист— $1 177 810.