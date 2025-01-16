Медведеву грозит штраф в $100 тысяч за неспортивное поведение

В заключительном гейме третьего сета Медведев несколько раз ударил ракеткой по сетке, повредив ракетку, сетку и камеру, которая была закреплена на ней. Матч пришлось прервать, чтобы персонал мог починить сетку, а Медведев был наказан предупреждением за неспортивное поведение.