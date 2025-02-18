Правила игры в волейбол: памятка для начинающих и опытных спортсменов

Волейбол — тот вид спорта, который знаком с детства практически всем. В школе, во дворе или в детском лагере нет ничего проще, чем начать играть команда на команду именно в него. Наравне с футболом и баскетболом, это третий по доступности командный вид спорта. Поэтому, если вы хотите разобраться в его основах, прочитайте наш материал. Мы расскажем вам, как играть в волейбол, какие спортсмены находятся на площадке, затронем общие правила игры в волейбол и, конечно же, расскажем, откуда пошло по миру это спортивное увлечение.