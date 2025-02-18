Правила игры в волейбол: памятка для начинающих и опытных спортсменов

Что такое волейбол
Волейбол — это командная игра с мячом, в которой спортсмены находятся по разные стороны игровой площадки. Задача каждой из команд — в несколько касаний перевести мяч на половину соперника так, чтобы снаряд коснулся пола в игровой зоне. Перевод мяча идет с помощью рук. Название идет от английского «volley» (залп) и «ball» (мяч).
История возникновения
Родиной вида спорта является страна США. Придумал дисциплину преподаватель физкультуры (помните, что и баскетбол появился примерно также?). в 1895 году Уильям Морган назвал прототип волейбола «минтонетом», все из-за похожести на бадминтон. Изначально в игре использовалась теннисная сетка, поднятая на высоту 198 сантиметров. А играли мячом баскетбольным, который надо было командами через сетку перебрасывать. Подавали игроки как в бейсболе, а играли руками — так, как это делали гандболисты.
Первые правила игры в волейбол изобретатель сформировал спустя два года после своего новаторства. Так, длина игрового поля составила чуть больше 15 метров, ширина — 7,6. Партия игралась до набора одной из команд 21 очка, мяч не превышал в весе 340 граммов.
Международные правила игры в волейбол были сформированы в 1925 году. Они одинаковые для начинающих спортсменов и для профессионалов. По ним играли на большей части континентов. Свои методы игры существовали на Востоке (дело тонкое, как говорится). Там игровое поле достигало размеров 11 на 22 метра, играли 9 или 12 человек.
Название волейбол дисциплина получила после конференции, на которой Морган показал все ее составляющие. Правда до 1952 года слово было разделено на две части и писалось раздельно: volley ball. Но после разрешения федерации волейбола название соединили.
Первый чемпионат Европы по волейболу прошел в 1948 году, его победителем стала сборная Чехословакии. Мировое первенство состоялось уже через год, там уже первенствовала сборная СССР, которая в чемпионате Европы участия не принимала. Советский Союз долгое время был одним из лидеров в этом виде спорта, победные традиции поддерживала и сборная России. Именно СССР чаще всех брал медали мирового первенства. А Россия удачно выступала на Олимпийских играх, на двоих у сборных четыре «золота» игр.
Цель игры
Цель игры в волейбол простая — нужно выиграть три партии у соперника, попадая мячом на его сторону площадки. Официальными правилами игры предусмотрено от трех до пяти партий. Мяч игроки переносят от одной точки площадки к другой с помощью рук.
Зоны и разметка волейбольной площадки
В волейбол играют на прямоугольной площадке. В современных условиях ее параметры следующие: 18 метров в длину и 9 — в ширину. Она разделена на две половины. По линии, которая делит площадку (средняя линия) натянута сетка. Она согласно правилам игры в волейбол располагается на высоте 2,43 метра у мужчин и 2,24 — у женщин.
Именно высота сетки является основным отличием правил игры в волейбол, к примеру, для школьников. Чем ниже возраст, тем ниже сетка. Для мальчиков 11−12 лет она устанавливается на высоту 2,20, а для девочек того же возраста — на два метра. Практически как во времена изобретения дисциплины.
На расстоянии трех метров от средней линии по обе стороны площадки расположены линии нападения. Пространство перед сеткой называется передней зоной атаки, то, что идет после этой линии и до конца игрового поля — задняя зона.
В правом углу каждой половины ранее находилась зона подачи — это три метра от угла поля. По современным правилам подавать можно из любой точки за пределами задней линии на протяжении 9 метров этой самой линии.
За пределами одной из боковых сторон находится тренерский штаб и игроки, готовые вступить в игру. Это зона замены, которая ограничена тремя метрами от сетки в каждую сторону. Все остальное пространство называется свободной зоной, но игра может проходить и тут. Каждая линия разметки имеет ширину 5 сантиметров.
Требования к мячу
Если в начале спортсмены использовали баскетбольный мяч, то сейчас уже давно перешли на современный вариант. Он меньше и легче. Так и травм игрокам убавили, и скорость полета увеличили. Стандартный диаметр мяча должен находиться в пределах 65−67 сантиметров, а его вес — от 260 до 280 граммов.
Основные термины в волейболе
А теперь немного терминологии, чтобы вы понимали тренера и одноклубников с полуслова.
|Атака
|Удар по мячу, с целью отправить его на половину соперника.
|Аут
|Ситуация, при которой мяч покидает пределы игровой зоны без касания пола в пределах площадки.
|Блок
|Защита у сетки. Преграждение пути летящему мячу при помощи вытянутых рук. Может быть одиночным и групповым.
|Комбинация
|Алгоритм действий атакующей команды, который приводит к результативному удару.
|Бэк-роу
|Ситуация, когда три игрока команды находятся на задней линии.
|Быстрая подача
|Передача, при которой мяч летит на низкой высоте.
|Верхняя подача
|Она осуществляется кончиками пальцев над головой.
|Глухой блок
|Блокировка мяча, после которой он останавливается и падает на противоположную половину площадки.
|Диг
|Иначе «рыба». Защитный прием, при котором игрок отбивает мяч тыльной стороной ладони.
|Доигровка
|Ситуация, при которой атакующая команда совершает повторную атаку.
|Кросс
|Удар с целью набора очков, совершенный по диагонали.
|Матчбол
|Результативный удар, который принес победу команде.
|Накат
|Вид удара, который выполняется кистью руки.
|Пайп
|Атакующий удар, который выполняется с задней линии.
|Подача
|Ввод мяча в игру.
|Планер
|Подача с неустойчивой траекторией.
|Подстраховка
|Действие игроков для поддержки друг друга. Могут быть совершены при защите и атаке.
|Тайм-аут
|Время, которое во время игры берет тренер для объяснения команде дальнейших действий.
|Эйс
|Подача, при которой мяч попал в половину площадки соперника, не задев никого.
Члены команды
Правилами игры в волейбол предусмотрено ограниченное количество игроков на площадке: по шесть человек от команды. Каждый игрок имеет свое амплуа. Всего на поле шесть позиций: 2, 3 и 4 — у сетки, 1, 6 и 5-я — в задней зоне.
Связующий
Этот игрок обычно находится на передней линии. Его задача — отдать пас нападающему или поставить блок. Удары по площадке соперника он не наносит.
Диагональный игрок
Играет у сетки на краю площадки. Его задача — блок и атака. Диагональные нападающие чаще всего самые результативные игроки команды.
Либеро
Играет на позициях 1, 6 и 5. Как правило, принимает мяч и передает его связующему. Иногда может давать передачи другим игрокам. Игрок этого амплуа не покидает заднюю зону и не участвует в блоке.
Подающий
Относительно новое узконаправленное амплуа. Это игрок, который занят исключительно мощными подачами.
Доигровщик
Самый универсальный человек на площадке. Может принимать мяч, блокировать его, а также атаковать соперника. Обычно его зона ответственности — позиции 1, 4 и 5.
Нападающий второго темпа
Роль, близкая к доигровщику. Такой игрок располагается на позициях 2, 4 и 6. Игрок может также принимать мяч, блокировать и атаковать.
Базовые правила игры в волейбол
Интуитивно как играть в волейбол понимают даже новички. Но все тонкости игры любителям объясняют редко. Поэтому мы по пунктам разберем правила игры в волейбол. Вот как должна выглядеть правильная партия.
1. Количество партий
Матч длится до тех пор, пока одна из команд не выиграет определенное количество партий — 3. Всего их может быть 5. В каждой партии, кроме пятой, команде нужно набрать 25 очков. В заключительной — 15 очков.
2. Время не ограничено
В футболе спортсмены играют 90 минут чистого времени, в хоккее — 60 минут с остановками на секундомере судьи. А в волейболе времени нет. Главное — набрать нужное количество очков. Именно поэтому один из матчей в 2011 году продлился аж 85 часов! Дело было в Нидерландах, как справились спортсмены с нагрузкой, трудно представить.
3. Разрыв в счете
Чтобы выиграть партию, иногда мало набрать 25 очков. В случае, когда команды набрали по 24 балла, разрыв должен составить уже два результативных удара. И тут играть можно вечность. Например, как в Нидерландах.
4. Игрокам разрешается менять позиции
Как мы писали выше, есть шесть позиций на площадке. В ходе игры спортсмены могут менять друг друга на каждой из точек.
5. Количество игроков
На площадке спортсменов шесть. А в заявке — 14. По ходу игры уставших игроков разрешается менять.
6. Правило подачи
Удар по мячу во время подачи должен быть нанесен кистью руки после того, как снаряд был выпущен в воздух (подброшен). Подбросить мяч можно только один раз. В момент удара нельзя касаться площадки. На саму подачу у игрока есть 8 секунд после свистка судьи.
7. Правило касаний
Правила игры в волейбол разрешают каждой команде три касания мяча на своей половине поля. Если игрок задел мяч дважды — это тоже нарушение. Плюс ко всему есть запрет на касание сетки.
8. Правило блока
Запрещается блокировать подачу соперника. Касание мяча на блоке не считается ударом. Соответственно после него у команды есть три удара для его возвращения на площадку соперника.
Чтобы окончательно разобраться, как играть в волейбол, посмотрите видео, в котором подробно озвучены официальные правила.
Замены игроков в волейболе
Как видите, выучить правила игры в волейбол с нуля не так уж и сложно, в виду того, что их не слишком много. Теперь давайте поговорим о заменах. Каждая команда может сделать 6 замен в каждой из партий. Кроме того, разрешается обратная замена вышедшего игрока. Когда команда исчерпала свой лимит замен, а ко-то из игроков травмировался, разрешается внеочередная рокировка игроков. Игроки, выходящие на площадку, должны находиться в зоне замены до тех пор, пока судья не принял запрос. Процедура длится пока не совершена запись замены в протоколе.
Упражнения для развития навыков игры в волейбол
Волейбол — игра достаточно интенсивная, поэтому, если вы решили научиться основам этого вида спорта, вам точно понадобятся упражнения на силу, выносливость, и, конечно, контроль мяча. Поговорим о базовых тренировках, благодаря которым вы поймете, как научиться играть в волейбол.
Тренируйте подачу сверху
Отрабатывая этот прием, вы научитесь приносить своей команде немало очков. Нужна правильная техника исполнения. Подбросьте мяч к руке, которой будете его направлять на площадку. Целиться подающей рукой нужно в нижнюю часть мяча. Для более точного броска отбивайте снаряд запястьем. Тренировать такую подачу можно, меняя силу удара.
Тренировка приема и передачи
Принимая мяч, нужно держать руки перед собой. Одну ладонь необходимо положить в другую. Направлять мяч надо участком между локтем и запястьем. Одна рука должна быть слегка сжата в кулак — его охватите второй ладонью. И не скрещивайте большие пальцы, чтобы избежать травм. Сначала прием мяча будет вызывать неприятные ощущения, но со временем вы научитесь делать все правильно.
Тренировка нападающего удара
Такой удар выполняется следующим образом: вы совершаете разбег, после которого делаете высокий прыжок. В моменте прыжка нужно прогнуться назад и сделать замах. На выдохе рука выпрямляется, тело сгибается, вы совершаете удар по мячу. Тренировать этот элемент лучше в паре. Сначала один игрок бьет по мячу, а второй его принимает.
Блокировка удара
Блок — основа успешной игры в обороне. Чтобы отработать упражнение на блок потребуется три игрока и сетка. Каждый игрок по очереди бьет по мячу. Один игрок должен передавать мяч второму, второй должен бить по мячу, а третий — блокировать удар. Два первых игрока научатся передавать мяч и выполнять нападающий удар, а третий потренируется подпрыгивать как можно выше и блокировать мяч.
Развивайте мышцы плечевого пояса
Основное оружие волейболиста — руки, поэтому нужно тренировать их для успешной игры. Соответственно вам помогут базовые упражнения вроде отжиманий, подтягиваний, подъема тяжестей в зале.
Что понадобится для игры в волейбол
Волейбол — не самый прихотливый вид спорта. Экипировка, которая вам понадобится ни в какое сравнение не идет с тем, что нужно хоккеисту или человеку, который внезапно захотел пойти в конкур. Давайте пробежимся по минимальным требованиям к вашей форме и аксессуарам. Как только вы решите начать играть, вам будет необходимо приобрести следующие элементы спортивной одежды.
1. Майка и шорты
Основная часть вашей формы. Сегодня современные майки изготавливают из специальных материалов, которые не позволяют спортсмену излишне потеть.
2. Наколенники
В футболе и баскетболе наколенники не являются обязательной частью формы, а вот в волейболе они просто необходимы. Вам слишком часто придется падать на колени в попытке отбить мяч, поэтому не забывайте заботиться о своей безопасности.
3. Носки
Или же гольфы. Тут все просто: если не хотите излишне потеть, можно ограничиться носками, если нет — выбирайте гольфы.
4. Кроссовки
Тут тоже все понятно, вам необходима качественная обувь, которая обеспечивает сцепление с площадкой. Новичок может начать с обычных беговых кроссовок, они вполне подойдут на первое время. В дальнейшем же лучше отдать предпочтение специальной обуви для волейбола.
5. Аксессуары
Тейпы, напульсники, ободки для волос — все это поможет вам играть с максимальным комфортом. Не пренебрегайте такими мелочами.
Советы детям и взрослым, как хорошо играть в волейбол
Про базовые упражнения вы уже знаете. Но есть несколько советов, на которые нужно обратить внимание детям и взрослым. Следуя им, вы научитесь играть в волейбол быстро и хорошо.
1. Бег и ОФП ваши лучшие друзья
Не забывайте, что общая физическая подготовка необходима всем спортсменам, в том числе и волейболистам.
2. Всегда имейте при себе воду
Спортсменам нужно восполнять водный баланс. Поэтому не забывайте на игры и тренировки приносить с собой бутылочку воды. А лучше две.
3. Не бойтесь синяков
Первое время, когда вы еще учитесь, вы будете часто падать неправильно. Как итог — синяки и гематомы. Отступать из-за этого не нужно, ведь со временем, ваши навыки игры улучшаться, а травматичность уйдет.
4. Тренируйтесь у специалистов
Самообучение — это хорошо. Но лучше посещать групповые тренировки с тренером. Опытный человек поможет вам лучше прогрессировать. Как играть в волейбол правильно, вы узнаете только после таких занятий.
Чек-лист начинающим: как научиться играть в волейбол
Освежите в памяти самые важные элементы и кратко пробежимся по правилам игры в волейбол.
- Волейбол — это командная игра с мячом, которая зародилась в США в конце 19 века.
- Смысл игры — попасть мячом в площадку соперника.
- Игра происходит в формате шесть на шесть. У каждого игрока в команде своя роль: связующий, доигровщик, диагональный, подающий, либеро. Спортсмены могут менять роли по ходу игры.
- У команды на одну атаку есть всего три касания. При этом, блок за касание не считается. Самые частые нарушения правил игры в волейбол у новичков связаны именно с этим фактом.
- Игра идет до тех пор, пока одна из команд не выиграет три партии. Время на партии не ограничено.
- Современные размеры волейбольной площадки: 18 на 9 метров. Высота сетки у мужчин выше, чем у женщин.
- Мяч в волейболе относительно небольшой — 65−67 сантиметров в диаметре.
- Вам нужно тренировать бросок, блок и подачу. Это базовые элементы игры, без которых вы никогда не разберетесь, как правильно играть в волейбол.