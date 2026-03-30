Жим Свенда: редкое упражнение на грудь с небольшим весом

Стоя: возьмите один блин весом 5−10 кг или два небольших блина по 2,5−5 кг. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите блин ладонями с двух сторон — как будто пытаетесь сжать его между руками. Ладони упираются в плоскости блина, а не держат его за края. Прижмите его к центру груди. Разведите локти в стороны, это поможет перенести нагрузку с трицепса именно на грудные мышцы. На выдохе медленно выпрямите руки прямо перед собой. Во время всего движения изо всех сил сжимайте ладони.