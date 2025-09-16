Олимпийцы из 90-х, которых знала вся страна: где сегодня Карелин, Немов и другие

Алексей Немов — один из самых титулованных российских гимнастов 90-х. Его олимпийская коллекция насчитывает 12 медалей: золото, серебро и бронза, завоеванные на Играх в Атланте-1996 и Сиднее-2000. Он был кумиром публики: харизма и легкость исполнения разных элементов сделали его любимцем не только судей, но и зрителей. Олимпиада в Афинах-2004 стала последней в его карьере: тогда скандальное судейство лишило Немова заслуженной медали на перекладине, но трибуны поддерживали его бурными овациями. В 28 лет он завершил карьеру.