Олимпийцы из 90-х, которых знала вся страна: где сегодня Карелин, Немов и другие

1990-е стали для российского спорта эпохой контрастов: на фоне перемен в стране спортсмены завоевывали Олимпийское золото и становились символами силы и гордости. Но спортивная карьера коротка, и у каждого чемпиона свой путь после славы.
Александр Карелин: из борца в депутаты
Александр Карелин — символ греко-римской борьбы 90-х и один из самых узнаваемых спортсменов России. На его счету три золота Олимпиад (Сеул-1988, Барселона-1992, Атланта-1996) и серебро в Сиднее-2000, где он уступил Рулону Гарднеру в финале — поражение, которое стало сенсацией. Его прозвище «Русский медведь» подчеркивало не только спортивные достижения, но и образ непобедимого атлета: за карьеру он выиграл 887 поединков и проиграл лишь дважды.
Карелин завершил спортивную карьеру в 2000 году, в возрасте 33 лет. Причиной стал целый комплекс факторов: накопившиеся травмы, возраст и стремление уйти на пике, оставаясь в истории символом силы и дисциплины. В 1999 году он был избран депутатом Госдумы от «Единой России» и до сих пор остается влиятельной фигурой. Помимо законотворческой деятельности, он активно занимается общественной работой, участвует в патриотических проектах и встречах со школьниками и студентами.
Сегодня Карелин — не просто бывший спортсмен, а государственный деятель и символ силы, который сохраняет авторитет и уважение. Его пример часто приводят как один из самых успешных сценариев «жизни после спорта».
Мария Бутырская: от Олимпиады к тренерству и телевидению
Мария Бутырская стала первой российской фигуристкой, завоевавшей золото чемпионата мира — в 1999 году в Хельсинки. В конце 90-х она была одной из самых ярких звезд фигурного катания: Олимпиада в Нагано-1998 принесла ей шестое место, а в Солт-Лейк-Сити-2002 она выступала уже как признанный лидер сборной. На момент завершения карьеры, в 2002 году, Бутырской было 29 лет — возраст, который для фигуристок считается поздним.
После спорта она выбрала путь в тренерстве и телевидении. Бутырская работала в московской школе фигурного катания, воспитывала юных спортсменов, а также часто выступала в качестве эксперта и комментатора на телевидении. Ее аналитические комментарии ценят за прямоту и эмоциональность — Мария никогда не боялась высказывать жесткое мнение о новых программах фигуристов.
Сегодня Бутырская живет в Москве, воспитывает дочь Александру, родившуюся в 2010 году, и продолжает совмещать тренерскую работу с медийной деятельностью. Она остается одной из самых узнаваемых фигур в российском фигурном катании, хотя ее образ изменился: от юной «ледяной королевы» 90-х до опытного наставника и медийной персоны.
Алексей Немов: гимнаст, который стал «героем на все времена»
Алексей Немов — один из самых титулованных российских гимнастов 90-х. Его олимпийская коллекция насчитывает 12 медалей: золото, серебро и бронза, завоеванные на Играх в Атланте-1996 и Сиднее-2000. Он был кумиром публики: харизма и легкость исполнения разных элементов сделали его любимцем не только судей, но и зрителей. Олимпиада в Афинах-2004 стала последней в его карьере: тогда скандальное судейство лишило Немова заслуженной медали на перекладине, но трибуны поддерживали его бурными овациями. В 28 лет он завершил карьеру.
После спорта Немов активно участвовал в общественной жизни. Он работал телеведущим и спортивным экспертом, организовывал гимнастические шоу «Алексей Немов и звезды спорта», которые собирали полные залы. Также занимался продвижением гимнастики среди детей, проводил мастер-классы и благотворительные акции.
Сегодня Немов — пример того, как спортивная слава может трансформироваться в долгосрочный успех. Он не ушел в политику, как многие коллеги, а остался в спорте и медиа, сохранив имидж харизматичного и уважаемого спортсмена. Его имя по-прежнему ассоциируется с честностью и зрелищностью гимнастики.
Лариса Лазутина: от лыжни в большую политику
Лариса Лазутина — одна из главных звезд лыжных гонок 90-х. На ее счету пять олимпийских золотых медалей: первые она завоевала в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994, а главным триумфом стали Игры в Нагано-1998, где Лазутина взяла три золота и два серебра.
Ее карьера завершилась скандально. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002 Международный олимпийский комитет обнаружил в ее пробах запрещенное вещество — дарбэпоэтин, новый на тот момент аналог ЭПО. Спортсменку дисквалифицировали и лишили двух медалей (серебро и золото). Этот случай стал одним из самых громких допинговых эпизодов начала 2000-х и фактически поставил точку в ее спортивной карьере в возрасте 37 лет.
После ухода из спорта Лазутина занялась политикой. С 2007 года она — депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия», активно работает в сфере спорта и молодежной политики. Также ее имя носит парк в Одинцово — популярное место для прогулок и тренировок жителей Подмосковья.
Сегодня Лазутина воспринимается неоднозначно: для одних она символ золотой эры российского лыжного спорта, для других — фигура, связанная с громким скандалом. Но в любом случае ее жизнь после Олимпиад осталась публичной и активной.
Светлана Хоркина: гимнастика, политика и медийный образ
Светлана Хоркина — главная звезда российской гимнастики конца 90-х — начала 2000-х. На ее счету две олимпийские золотые медали (Атланта-1996, Сидней-2000), девять титулов чемпионки мира и неповторимый стиль: она стала первой, кто доказал, что гимнастка может быть не «стандартного роста» и все равно побеждать. Светлана завершила спортивную карьеру в 2004 году, в возрасте 25 лет.
После ухода из гимнастики Хоркина не исчезла из публичного поля. Она стала работать в Госдуме, вошла в руководство ЦСКА, а также регулярно стала появляться в медиа с комментариями о спорте и политике.
Хоркина известна резкими заявлениями — ее слова не раз становились инфоповодами. Например, в 2016 году она критиковала решение МОК отстранить часть российских спортсменов от Олимпиады в Рио, заявив, что это «политика, а не спорт». А в 2020-м ее интервью про пандемию и международные санкции вызвало бурную реакцию в СМИ. Эти высказывания сделали ее одной из самых обсуждаемых бывших спортсменок, чьи комментарии нередко вызывают споры.
В личной жизни тоже много поменялось: она второй раз вышла замуж, у нее двое детей, рождение младшего сына в 2019 году стало для нее важным событием и снова привлекло внимание СМИ. Сегодня Хоркина остается фигурой противоречивой: для одних — символ независимости и силы, для других — слишком резкая и неудобная персона. Но в любом случае она сохранила за собой статус медийной и влиятельной фигуры.
Олимпийцы 90-х пережили разные сценарии «второй жизни»: кто-то, как Карелин или Лазутина, выбрал политику, кто-то остался в спорте через тренерство или медиа, как Бутырская и Немов, а кто-то, как Хоркина, стал фигурой, чьи слова обсуждают не меньше, чем прошлые победы. Их истории показывают: олимпийское золото — это не финал, а лишь начало нового этапа, где слава, испытания и перемены продолжают определять судьбу.