УЕФА не позволит Мбаппе сыграть в трехцветной маске
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет сыграть в трехцветной маске в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Нидерландов. Об этом сообщает RMC Sport.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет сыграть в трехцветной маске в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Нидерландов. Об этом сообщает RMC Sport.
На сегодняшней тренировке 25-летний нападающий появился в трехцветной защитной маске с логотипом Федерации футбола Франции и собственными инициалами. Согласно регламенту ФИФА, футболист может использовать в игре только одноцветную защитную маску.
Отмечается, что Мбаппе получил комплект защитных масок, в том числе и одноцветных. Поэтому проблем с участием Мбаппе в предстоящей игре по этой причине возникнуть не должно.
В концовке матче первого тура против сборной Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа. Нападающему удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет после Евро. На следующий день после матча Мбаппе попросил болельщиков накидать идей относительно дизайна защитной маски.
Сборная Франции в группе D делит лидерство с командой Нидерландов. Победитель этого матча обеспечит себе выход в плей-офф Евро. Команды встретятся между собой в Лейпциге в пятницу, 21 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.