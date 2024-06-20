УЕФА не позволит Мбаппе сыграть в трехцветной маске

На сегодняшней тренировке 25-летний нападающий появился в трехцветной защитной маске с логотипом Федерации футбола Франции и собственными инициалами. Согласно регламенту ФИФА, футболист может использовать в игре только одноцветную защитную маску.

Отмечается, что Мбаппе получил комплект защитных масок, в том числе и одноцветных. Поэтому проблем с участием Мбаппе в предстоящей игре по этой причине возникнуть не должно.

В концовке матче первого тура против сборной Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа. Нападающему удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет после Евро. На следующий день после матча Мбаппе попросил болельщиков накидать идей относительно дизайна защитной маски.