УЕФА не позволит Мбаппе сыграть в трехцветной маске

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EНе начался
16:00СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
19:00ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
22:00НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
20 июня, источник: Sportmail.ru

УЕФА не позволит Мбаппе сыграть в трехцветной маске

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет сыграть в трехцветной маске в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Нидерландов. Об этом сообщает RMC Sport.

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Источник: Reuters

На сегодняшней тренировке 25-летний нападающий появился в трехцветной защитной маске с логотипом Федерации футбола Франции и собственными инициалами. Согласно регламенту ФИФА, футболист может использовать в игре только одноцветную защитную маску.

Отмечается, что Мбаппе получил комплект защитных масок, в том числе и одноцветных. Поэтому проблем с участием Мбаппе в предстоящей игре по этой причине возникнуть не должно.

В концовке матче первого тура против сборной Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа. Нападающему удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет после Евро. На следующий день после матча Мбаппе попросил болельщиков накидать идей относительно дизайна защитной маски.

Сборная Франции в группе D делит лидерство с командой Нидерландов. Победитель этого матча обеспечит себе выход в плей-офф Евро. Команды встретятся между собой в Лейпциге в пятницу, 21 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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