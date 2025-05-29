«Лидер в России только один, и это я!» Дерзкое заявление молодой звезды лёгкой атлетики

Результат Кнороз прямо сейчас — восьмой в мире. Лучшие показатели же принадлежат Аманде Молл, взявшей 4,91 м в этом сезоне. Что интересно, у Полины два результата в топ-8: текущий и 4,80 м, который она показала в начале марта. Вообще, Кнороз прямо сейчас точно входит в элиты мировых прыжков с шестом, и очень жаль, что наших никуда не пускают.