ФИБА в апреле рассмотрит вопрос допуска российских команд

«У нас великолепные отношения с ФИБА, со всеми членами центрального совета. Все ждут нашего возвращения. Ну, окей, хорошо, 98%. Я не знаю, может быть, кто-то скрывает свои намерения. У руля национальных федераций в большинстве своем баскетболисты, с которыми я играл, или представители более старшего поколения. Все за баскетбол, все за то, чтобы играть в полноценном формате, и, конечно же, хотят, чтобы мы скорее вернулись», — отметил президент РФБ.