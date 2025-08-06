Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий раз в этом сезоне на площадку женской НБА была брошена зеленая секс-игрушка

За 2:05 до конца второй четверти матча «Индианы» против «Лос-Анджелеса» судьи были вынуждены прервать игру из-за оказавшейся на площадке зеленой секс-игрушки.

Источник: Спортс"

Предмет напугал баскетболистку «Индианы» Софи Каннингем, после чего Келси Плам из «Лос-Анджелеса» пинком убрала его с площадки.

Ранее подобный инцидент происходил в матчах «Голден Стэйт» против «Атланты» и «Чикаго». Позже полиция Колледж-Парка арестовала болельщика Делберта Карвера. По данным правоохранительных органов, 23-летний мужчина бросил на площадку секс-игрушку во время матча между «Валькирис» и «Дрим». Карверу предъявлены обвинения в хулиганстве, непристойном поведении и нарушении правил посещения стадиона.