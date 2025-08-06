Третий раз в этом сезоне на площадку женской НБА была брошена зеленая секс-игрушка

Ранее подобный инцидент происходил в матчах «Голден Стэйт» против «Атланты» и «Чикаго». Позже полиция Колледж-Парка арестовала болельщика Делберта Карвера. По данным правоохранительных органов, 23-летний мужчина бросил на площадку секс-игрушку во время матча между «Валькирис» и «Дрим». Карверу предъявлены обвинения в хулиганстве, непристойном поведении и нарушении правил посещения стадиона.