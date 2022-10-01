UFC Вегас 61: бои Олейника и Гришина — прогнозы и ставки

Латифи — Олейник

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Илир Латифи (15 побед, 8 поражений, 1 NC; 6 КО/ТКО, 4 SUB) — Алексей Олейник (60 побед, 16 поражений, 1 NC; 8 KO/TKO, 47 SUB).

Тяжелый вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Латифи 1.56, победа Олейника 2.28

Прогноз редакции: бой не дойдет до решения судей за 1.35.

Алексей Олейник выиграл у Джарэда Вандераа в прошлом поединке и смог прервать первую за карьеру серию из трех поражений подряд. Тогда Олейнику в очередной раз удалось применить болевое/удушающие воздействие на шею и диафрагму противника и заставить сдаться. Россиянин выступает в UFC c 2014 года, за 8 лет он успел доказать болельщикам, что не только Бразилия поставляет промоушену выдающихся мастеров сабмишенов и борьбы в партере. 6 из 9 побед под эгидой организации «Удав» заработал приемами, угрожающими шее соперника. Примечательно, что Олейник нередко использует в поединках по MMA такой редкий сабмишен, как «удушение Иезекииля». Считается, что данная техника является эффективной при борьбе в кимоно и когда выполняющий ее боец, находится в доминирующей позиции. Алексей же побеждал «удушением Иезекииля», находясь в проигрышной позиции и без необходимого для захвата рукава куртки.

Илир Латифи ни разу за карьеру не проиграл болевым/удушающим приемом, но это не значит, что Удав, на счету которого 47 финишей сдачей соперника, не будет охотиться за его шеей.

Латифи оказался в UFC в тот момент, когда его спарринг-партнеру Александру Густафсону понадобилась экстренная замена. Позднее, боец из Швеции застолбил за собой место в середине рейтинга полутяжелого веса. Илир в основном опирается на свою борцовскую базу и одиночные тяжелые удары. Поднявшись в тяжелый вес, Латифи проиграл Деррику Льюису и выиграл спорным решением у Таннера Босера. Букмекеры и эксперты видят одноклубника Хамзата Чимаева уверенным фаворитом в бою с Олейником.

Бывший боец UFC Чейл Соннен в одном из подкастов сформулировал правило: «если встречаются два борца, бой будет проходить в стойке». Возможно, это противостояние сложится как раз по такому сценарию, при этом в тяжелом весе любое попадание может нанести критический урон.

Гришин — Линс

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250458&hash=8a4067be97ecd3ef&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Максим Гришин (32 победы, 9 поражений, 2 ничьи; 16 КО/ТКО, 6 SUB) — Филипе Линс (15 побед, 5 поражений; 8 KO/TKO, 4 SUB).

Тяжелый вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Гришина 1.48, победа Линса 2.70

Прогноз редакции: победа Гришина.

После увольнения из Bellator Филипе Линс поднялся в тяжелый вес для участия в гран-при PFL, где ему удалось выиграть. Линс дебютировал в UFC также в тяжелом дивизионе, но там его навыков оказалось недостаточно для того, чтобы превзойти Андрея Арловского и Таннера Босера. После двухгодичный паузы в выступлениях, Линс опустился в полутяжелую категорию, где одолел поляка Марчина Прахнио. Россиянин Максим Гришин, как и бразилец, показывал лучшие результаты в боях под логотипом PFL. В четырех схватках в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата Гришин чередует победы и поражения. «Максимус» превосходит нынешнего оппонента с точки зрения опыта профессиональных выступлений. Уровня мастерства российского бойца должно хватить, чтобы нейтрализовать сильные стороны бразильца и завоевать третью победу в UFC.

Дэвис — Борщев

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456248865&hash=c5e728ab04bc659f&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Майк Дэвис (9 побед, 2 поражения; 7 КО/ТКО, 1 SUB) — Вячеслав Борщев (6 побед, 2 поражения; 5 KO/TKO).

Легкий вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Дэвиса 1.51, победа Борщева 2.60

Прогноз редакции: победа Борщева.

Тренер по ударной технике из команды Alpha Male Вячеслав Борщев выиграл нокаутом на Dana White’s Contender Series, заработав таким образом контракт с UFC. Дебют в UFC также сложился удачно для бойца из России, Борщев оформил нокаут ударом по корпусу. Легкий дивизион считается одним из самых насыщенных с точки зрения числа талантливых и достойных топа рейтинга бойцов. В третьем для уроженца Волгограда поединке UFC ему противостоял Марк Диакеси. Англичанин сделал акцент на борьбу и навязал Борщеву неудобный ритм боя, заставив защищаться от переводов в партер. Постоянная угроза тейкдауна не позволила чемпиону мира по кикбоксингу продемонстрировать свой уровень владения ударной техникой. Майку Дэвису вполне по силам использовать похожий геймплан, так как он обладает отличной борцовской базой. При этом, американец владеет и боксерскими навыками, и даже провел в ринге три поединка.

Эксперты отдают предпочтение Майку в противостоянии с Борщевым за счет его умения навязать борцовскую манеру. Но не стоит списывать со счетов Вячеслава, который способен использовать любую брешь в обороне Дэвиса, чтобы потушить ему свет.

Сергей Березовский