Бой Джейк Пол — Майк Тайсон поставил рекорд по продажам билетов

На поединок было продано рекордное количество билетов в истории профессионального бокса на сумму $ 17,8 млн, а на арене присутствовало более 70 тыс. зрителей.
Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 79−73.
Рекордная сумма приобретённых билетов почти вдвое превышает рекорд Техаса в $ 9 млн, ранее установленный поединком Канело Альвареса против Билли Джо Сондерса.
Напомним, Тайсону 58 лет, свой предыдущий официальный бой он проводил в июне 2005 года, когда досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. В его активе 50 побед (44 нокаутом) при семи поражениях.