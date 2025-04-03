«Томас Бах — это официант, обслуживающий персонал». Умар Кремлев хочет провести бой Бивола и Бетербиева в Москве и разносит МОК

— Я его поддерживаю. Я ему сказал: «Иди, возьми юристов, начни судиться, если ты не согласен, если у тебя ничего не было». Но есть, опять же, правила. Их же тоже нельзя нарушать. Но не антидопинговая организация должна наказывать спортсмена, а международная ассоциация или федерация, где он выступает. Антидопинговая организация — это подрядная организация. Она должна только свою работу выполнять. Вот этот регламент, я думаю, надо менять в мире спорта. Это подрядная организация. Как она может наказывать спортсмена? И наказывать на 5−6 лет, ломать всю его жизнь. Ну нарушил, окей, но на год, на два дисквалифицируйте. Или штраф выпишите, чтобы он почувствовал, что этого нельзя делать. Но нельзя на 3, 4, 5 лет лишать [возможности выступать] либо пожизненно лишать. Да это глупости вообще. Это бред. Представляете, человек всю жизнь занимается спортом. Это его доход. Как его можно лишать на 6 лет? Я такое не поддерживаю, и я ему сказал: «Если надо, то юристов дадим, поддержим». Пусть судится. А так — пожалуйста, пусть в кулачке выступает.