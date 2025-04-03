«Томас Бах — это официант, обслуживающий персонал». Умар Кремлев хочет провести бой Бивола и Бетербиева в Москве и разносит МОК

О третьем бое Бивола и Бетербиева
— Хотелось бы, если будет трилогия, чтобы она прошла у нас в Москве, в Лужниках, на 100-тысячном стадионе. Я уверен, что со всего мира приедут посмотреть этот бой, потому что за последние 10 лет таких боев не было. Оба — лучшие боксеры мира. И хочется, конечно, чтобы это у нас прошло. Тем более они оба воспитанники Федерации бокса России. Мы должны делать все, чтобы трилогия прошла здесь, у нас.
Объективно, в текущей обстановке это тяжело организовать. Но мы бьемся и отправили все предложения. Пока тишина с той стороны. Мы будем делать все возможное, чтобы договориться. Работаем, просим людей, чтобы подключались. У меня есть чувство, что получится договориться. Сделаем все возможное.
[Бивол и Бетербиев за реванш заработали по $ 10−15 миллионов?] Сколько будет в предложениях их менеджеров, промоутеров — столько мы будем готовы выплатить. Деньги есть, в этом проблем не вижу. Самое главное, чтобы было согласие и чтобы этот бой мы организовали.
О поединке Емельяненко и Орловского
— Конечно, мы готовы организовать [боксерский бой между Федором Емельяненко и Андреем Орловским]. Если соперники тоже согласны, то почему нет? Мы готовы. Это для популяризации бокса, для привлечения молодежи в спорт. Некоторые говорят: «Зачем? Они уже в возрасте». Как зачем? Надо, если они хотят. Показать, что нет предела в возрасте, если ты хочешь. Поддерживать надо такие идеи.
Об отношениях с А. Емельяненко, который проиграл ему спор (выпил алкоголя)
— Ну всякое в жизни бывает. Здесь не надо обижаться. Ну мы поспорили, ну человек… Не получилось у него. Ничего страшного. Он хороший парень. Я в Александре не вижу ничего плохого, на самом деле. Единственное, что ему бы завязать [с алкоголем] и реально заниматься спортом. Он для молодежи был бы примером.
Об отношениях с Анатолием Сульяновым
— Нет, я не видел его обращения (Сульянов сказал «Умар, send me location, давай начинать с чистого листа». — Прим. «СЭ»). Что об этом разговаривать? Что такое Федерация бокса России? Это, помимо развития спорта, еще и воспитание. Вот какое мы общество можем воспитать, если мы будем национальный вопрос трогать, унижать друг друга, касаясь национальности? Либо вероисповедание, духовность каждого задевать? Да, это хайп, это будут обсуждать. Зачем об этом вообще говорить и это поддерживать? Я даже не хочу это слышать и говорить на эту тему, потому что есть правила Федерации бокса России. Это же было не один раз. Три-четыре раза уже нарушали. Смысл их действий? Хайпить на негативе? Какие у нас дети вырастут? Они будут говорить, что унижать друг друга — это нормально. А мы должны говорить, что это ненормально! Нельзя трогать ни вероисповедание, ни национальность. Если вы хотите похайпить, то между собой поговорите. Опять же, без унижений и оскорблений.
Пусть он [Сульянов] по-русски научится разговаривать. Я гражданин России, мы должны обращаться друг к другу по-русски, а не по-английски. Хабиб в Штатах так сказал, а в России зачем это? Мы же не для пафоса. Есть правила, пусть соблюдает правила, идет получает лицензию, и никаких запретов не будет.
У нас есть дисциплинарная комиссия, которая принимала это решение, есть департамент по кулачке. Вот пусть [Сульянов] садится с ними, разговаривает, решает, договаривается о правилах, закрывает вопросы и проводит турниры, нет никакого запрета. Но нельзя нарушать правила.
О Сослане Асбарове, который был дисквалифицирован на 6 лет за допинг
— Я его поддерживаю. Я ему сказал: «Иди, возьми юристов, начни судиться, если ты не согласен, если у тебя ничего не было». Но есть, опять же, правила. Их же тоже нельзя нарушать. Но не антидопинговая организация должна наказывать спортсмена, а международная ассоциация или федерация, где он выступает. Антидопинговая организация — это подрядная организация. Она должна только свою работу выполнять. Вот этот регламент, я думаю, надо менять в мире спорта. Это подрядная организация. Как она может наказывать спортсмена? И наказывать на 5−6 лет, ломать всю его жизнь. Ну нарушил, окей, но на год, на два дисквалифицируйте. Или штраф выпишите, чтобы он почувствовал, что этого нельзя делать. Но нельзя на 3, 4, 5 лет лишать [возможности выступать] либо пожизненно лишать. Да это глупости вообще. Это бред. Представляете, человек всю жизнь занимается спортом. Это его доход. Как его можно лишать на 6 лет? Я такое не поддерживаю, и я ему сказал: «Если надо, то юристов дадим, поддержим». Пусть судится. А так — пожалуйста, пусть в кулачке выступает.
О МОК и Томасе Бахе
— Наша задача — чтобы мы выращивали боксеров наших, давали им возможности, больше турниров. Чемпионат мира — это главный турнир боксеров. Много говорят про Олимпиаду, еще что-то. Я об этом вообще не парюсь. Они создали такую организацию… я ее называю World Marauder Box — мародеров. Опять будут собирать с боксеров деньги и за счет них жить. До этого то же самое было. И медали на Олимпиаде раздавать… Посмотрите, как на Олимпиаде они раздавали медали. Я против этого всего. Конечно, им это было неуместно. Потому что я говорю, что для нас должны на пьедестале стоять спортсмены. Не политика, не дележка, не заработок спортивных функционеров. Спортивные функционеры — это обслуживающий персонал тренеров и спортсменов.
Кто такой Томас Бах? Официант, можно сказать. А его возвышают. Это [МОК] общественная организация вообще. Она не имеет никакого статуса. А всем в голову вбили, что она чуть ли не миром спорта управляет. Не должно быть монополии в спорте. Абсолютно. Здесь я, конечно, против. Конечно, я это говорю им в глаза. Кто-то боится, а мне-то чего их бояться? Это бокс, это для меня хобби. Это я по состоянию души, по зову сердца тут нахожусь. Это любимый мой спорт с детства. И, конечно, я не хочу, чтобы у них одни перчатки на 10 человек были. Я это проходил. И хочу, чтобы у каждого боксера была возможность тренироваться, чтобы бокс стал реально социальным лифтом. Вот сейчас девчата получили призовые, парни получили. Представляете, кто-то дом купил родителям, кто-то сестре подарил квартиру. Вот это вот приятно. Душа радуется, что благодаря чемпионатам мира, благодаря IBA «Ночь чемпионов» ты даешь им возможность реализовать свои мечты.
Вот они на Олимпиаде выступили во Франции — и что они получили? Медали, которые уже обратно возвращают. У кого-то заржавела, еще что-то. У нас на чемпионатах мира медаль должна соответствовать названию. Золото — значит, чистое золото. Сегодня за счет Олимпиады они [МОК] зарабатывают деньги, а спортсмены, как рабы, туда приходят, выступают… Посмотрите, Бах за свой срок правления сколько заработал денег. Дачи, виллы и все остальное. Пришел-то голожопый туда. Все, что происходит на Олимпиаде, — эти деньги должны принадлежать спортсменам. Должны быть призовые, должны медали соответствовать. Например, почему офис МОК живет в пятизвездочных отелях, а спортсмены в двухзвездочных? То отравятся, то еще что-то. Благодаря им же эта Олимпиада, благодаря международным ассоциациям. Как они говорят: «Мы не признаем Международную ассоциацию». А вы вообще кто? Вы раз в четыре года проводите Олимпиаду. Вы спорт не развиваете абсолютно. Вы просто раз в четыре года собираетесь за счет международных ассоциаций, берете с них деньги, суете себе в карман, а не спортсменам даете.
Я пришел ради того, чтобы, во-первых, в судействе был порядок. Это самое главное. Вот мы судейство уже выровняли — на чемпионатах мира вообще вопросов нет. И посмотрите, что с судейством происходит на Олимпиаде. Как была коррупция, так и осталась. Как была эта грязь… Потому что у Томаса Баха это его основной заработок — раздавать медали и со спонсоров собирать и выводить деньги.
И не надо их бояться. Им надо в лоб говорить, ставить их на место. Защищать. Вот для чего боксеры проголосовали, чтобы я возглавил? Я для чего это возглавил? Это мое хобби. Это то, что я люблю. Боксеры поддержали, чтобы я возглавил, для того, чтобы я поддерживал их, турниры организовывал, чтобы все, что зарабатывает Международная ассоциация, принадлежало им. Мы это и сделали.
Конечно, этим [МОК] не понравилось. Независимая международная ассоциация. У нас есть чемпионат мира, это главный турнир. Теннис сделал правильно в свое время. Правильно сделал в свое время футбол, ФИФА. У них такой же был скандал. Они развернулись и пошли делать главный чемпионат мира. Здесь то же самое. Бокс — самый популярный вид спорта. В футболе 22 человека собирают стадионы. В боксе два человека могут собирать стадионы. Надо идти вперед. Не надо смотреть. И самое главное — не бояться никого вообще. Есть цель, не вижу препятствий.
О Кирсти Ковентри
[Пойдет ли на пользу смена власти в МОК?] Да какая смена власти? Вы выборы видели? Это смешные выборы. Что за выборы это были? Томас Бах взял девочку [Кирсти Ковентри], которая вообще ни в чем не разбирается, привел ее и поставил. Международный Олимпийский комитет зависит от стран. Но они [МОК] настолько эти страны запугали, что они не могут ничего им сказать. И не страны голосуют, а члены МОК. Конечно, они будут каждый раз выбирать своего. Если бы кто-то другой выиграл, конечно, вся коррупция вышла бы наружу. Понимаете? И он [Томас Бах] сделал все возможное, чтобы члены МОК проголосовали за его кандидата. Это то же самое, как если бы Бах продлил себе полномочия. Здесь не надо чего-то большого ждать. Единственное — у нее есть возможность избавиться от Томаса Баха. Если нет, то будет все то же самое.
Ислам Бабаджанов