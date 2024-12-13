В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул — и корону забрал 18-летний Гукеш

В заключительной партии матча за корону Гукеш черными фигурами обыграл действующего чемпиона мира Дин Лижэня из Китая.
Этот матч и конкретно последняя партия попали под критику. 14-й чемпион мира Владимир Крамник, например, написал: «Еще никогда титул чемпиона мира не был обусловлен детским зевком в один ход. Без комментариев. Грустно. Конец шахмат, какими мы их знаем».
А глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов даже призвал FIDE провести расследование: «Проиграть позицию, в которой был Дин Лижэнь, сложно даже перворазряднику. Поражение китайского шахматиста в сегодняшней партии вызывает массу вопросов и похоже на умышленное».
Так что, неужели действительно Дин проиграл специально? Можно ли считать Гукеша «настоящим» чемпионом мира?
Мы поговорили с гроссмейстером Владимиром Поткиным тренером Яна Непомнящего.
«Мы по-прежнему сравниваем всех с Карлсеном». Уровень чемпионского матча действительно был невысок
— Конечно, все ждали тай-брейка, — признал Поткин. — Развязка получилась нелогичной. Наверное, даже Дин был подсознательно согласен на тай-брейк.
Последняя партия в чемпионском матче всегда стоит особняком. Вспомним, как Магнус Карлсен в матче против Сергея Карякина в 2016 году сам отказался от борьбы. Он сознательно пожертвовал партией, так как не хотел рисковать.
А здесь, Дин по-шахматному смотрелся очень хорошо, переигрывал Гукеша почти всегда. Но ему помешали три очень обидных момента, зевка — в 3-й партии, в 11-й и в последней.
— Вы согласны с мнением главы РШФ Андрея Филатова, что ошибка Дина в последней партии — уровень перворазрядника, и профессиональный шахматист ни при каких условиях не может так ошибиться?
— К мнению Андрея Васильевича всегда стоит прислушиваться. Ошибка Дина действительно роковая. Сложно себе представить такую игру в обычной ситуации. Но давайте помнить и о напряжении матча, и о тех психологических особенностях, которые есть у Дин Лижэня. В конце концов, до этого момента он уже дважды по ходу чемпионского матча тоже очень грубо ошибался.
— Вам не кажется, что Гукеш — случайный чемпион мира? Просто оказался в нужное время в нужном месте?
— В спорте везение — понятие относительное. Все происходит по какой-то причине. Дин тоже не просто так ошибался, а на фоне огромного психологического давления, которое создал Гукеш.
Мне кажется, проблема в том, что мы по-прежнему сравниваем всех с Магнусом Карлсеном. И понятно, что к человеку, который играет на уровне 2900, сложно приблизиться. Но ведь отдельным игрокам удавалось бороться с ним на равных, в том числе Карякину и Непомнящему в чемпионских матчах.
Сейчас еще и другое расписание. Если матч в Нью-Йорке мы играли в формате «две партии — выходной», то здесь количество выходных сократили. Главная мотивация такого решения была в повышении зрелищности. Но когда нет времени восстановиться после ответственных партий, уровень шахматной начинки неизбежно снижается.
— Вы согласны, что уровень игры в чемпионском матче разочаровал?
— Все эксперты ожидали большего. Дин был, в целом, хорошо готов к матчу и даже превзошел ожидания. В первой же партии использовал психологическое преимущество, поскольку знал о большом напряжении стартовых поединков на своем опыте.
Получилось переиграть в сложной структуре французской защиты и красиво выиграть.
Гукеш скорее разочаровал по-шахматному, от него ждали большего на фоне достижений в этом году. Но мы все играем так, как позволяет соперник.
— Если бы не психологические проблемы, Дин легко выиграл бы этот матч. Согласны?
— Вспомните матч Ботвинник — Таль. Ботвинник являлся великим стратегом, а Таль превосходил его тактически. Под этим углом мы можем сопоставить Дина с Ботвинником, а Гукеша с Талем.
Мне кажется, тут еще сыграла роль команда китайца. Могли бы подсказать Дину, что постоянно тратить на несколько ходов в партии целый час — непозволительная роскошь. Тут вопрос не только в трате времени. Мозг перенапрягается и потом подсознательно ищет расслабления. Это расслабление может наступить в самый неподходящий момент партии.
— Неужели профессиональный шахматист не знает таких нюансов?
— Люди часто принимают решения, опираясь на прошлый опыт. В своем предыдущем чемпионском матче с Яном Непомнящим Дин в последней партии не стал сворачивать борьбу, пошел на острый вариант, Ян был близок к победе, но Дин невероятными усилиями спасся.
В этой партии абсолютно здравой стратегией было сделать быструю ничью и готовиться к тай-брейку. Но видимо, Дин помнил, как было с Яном. И решил, что отважная игра на грани поражения принесет ему успех в матче.
В чем уникальность Гукеша
— Гукеш стал самым молодым чемпионом мира в истории. Есть ощущение, что это будет фигура уровня Карлсена или Ананда?
— Тут скорее нужно говорить не о Гукеше, а о поколении молодых игроков. Только в Индии есть еще Эригайси, Прагг — гонка между ними впереди. Есть еще Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, Винсент Каймер из Германии…
Тенденция времени: роль личности в истории снижается, статус чемпиона мира — тоже. Но приходит время острейшей конкуренции между игроками новой эпохи.
— Вы не видите проблемы в том, что статус чемпиона мира по шахматам девальвируется?
— Когда сильнейший шахматист отказывается от борьбы за титул, конечно, логическая цепочка нарушается. Гукеш — очень сильный шахматист, но при живом Карлсене вряд ли можно его сейчас назвать сильнейшим в мире. И Магнус своим решением обрек всех последующих чемпионов на некую вторичность.
— Может ли кандидатура Гукеша привлечь Магнуса вернуться в розыгрыш шахматной короны?
— Не особенно в это верю. Как мы видим в последнее время, Магнус решил, что напряжение жизни профессионального шахматиста для него уже слишком. Мы видим его на отдыхе, в различных онлайн-турнирах, в последнее время он всерьез увлекся и шахматами Фишера…
Пожалуй, вернуть его в цикл мог бы только какой-то новый, легкий и зрелищный формат. В нынешнем виде вряд ли он захочет снова играть.
— Объясните: в чем уникальность Гукеша-шахматиста?
— Хладнокровие. Он способен спокойно считать варианты и в каждой ситуации действовать как с чистого листа. Он почти не подвержен эмоциям, в нем ощущается огромное внутреннее спокойствие. Для 18 лет иметь такую нервную систему — действительно уникально.
Я видел в каком-то ролике, что у Гукеша дома очень много автобиографий разных спортсменов, причем не только шахматистов. Возможно, он черпает секреты и мотивацию как раз оттуда.
— Его тренирует Виши Ананд. Как шахматисты они похожи?
— Не вижу сходства. Ананда отличала легкость, быстрота принятия решений. Он мог сыграть классическую партию за 30 минут. Но тут не только разница стилей, но и разница эпох.
Я думаю, Ананд серьезно влияет на подготовку Гукеша. И многие советы стратегического характера даже по ходу матча исходили от него.
— Вам нравится нынешний формат розыгрыша короны? Или прежний, более классический вариант был честнее?
— Мы должны учитывать современные тенденции. Лично я бы оставил матч на первенство мира в прежнем формате, подумав лишь о некоторых изменениях. При этом цикл розыгрыша чемпиона мира по блицу и рапиду сделал бы аналогичным классическому.
Предновогодний турнир — это, конечно, неплохо, но сейчас чемпион мира по классическим шахматам намного превосходит чемпиона мира по быстрым. А можно было бы попробовать их ценность максимально приблизить.
— Ваш прогноз: этот матч станет финалом шахматной карьеры Дин Лижэня?
— Он перестал получать удовольствие от игры еще после матча с Яном. Было удивительно: вроде бы титул должен делать человека счастливым, но тут все наоборот. В матче с Гукешем Дин был почти прежним.
Трудно загадывать, что будет дальше, но я считаю крайне маловероятным, что он вернется в розыгрыш титула чемпиона мира с прежней энергией. Учитывая, что по новым правилам вице-чемпион мира должен начинать путь в отборочном цикле с самого начала. Играть выставочные матчи, блиц — да, классические шахматы с большой отдачей — вряд ли. Ведь самого главного успеха Дин уже добился.
Автор: Наталья Марьянчик