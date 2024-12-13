В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул — и корону забрал 18-летний Гукеш

Трудно загадывать, что будет дальше, но я считаю крайне маловероятным, что он вернется в розыгрыш титула чемпиона мира с прежней энергией. Учитывая, что по новым правилам вице-чемпион мира должен начинать путь в отборочном цикле с самого начала. Играть выставочные матчи, блиц — да, классические шахматы с большой отдачей — вряд ли. Ведь самого главного успеха Дин уже добился.