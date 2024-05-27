Непальский альпинист в рекордный 30-й раз покорил Эверест. Ками Рита — настоящая легенда

В автоспорте есть Михаэль Шумахер. В футболе — Пеле, в гольфе — Тайгер Вудс. В мире альпинизма тоже существует человек, ставший даже не символом, синонимом своего вида спорта. Речь идет о непальце Ками Рите Шерпе, или же «Человеке-Эвересте». Если быть откровенным, то Шерпа скорее не альпинист, а гид — он зарабатывает на том, что помогает добраться до Эвереста состоятельным клиентам, которые хотят реализовать свою мечту. Однако никто в мире не поднимался на самую высокую гору планеты столько, как он. На днях Ками Рита обновил свой же рекорд и взошел на вершину в 30-й раз. Только вдумайтесь!

30 лет помогает в штурме «крыши мира»

Каким был мир 30 лет назад? Изменений не то чтобы много. Планету, откровенно говоря, не узнать. Но есть что-то в этом мире и вечное — это Ками Рита Шерпа, поднимающийся на вершину Эвереста. Он вырос в Гималаях, поэтому для него альпинизм не был осознанным выбором — без умения выживать в высокогорье в Непале делать нечего. В детстве, чтобы просто добраться до школы, Ками приходилось по четыре часа идти вдоль тонких уступов. Шерпа думал о том, чтобы стать монахом, и даже учился в школе при буддийском монастыре, но из-за сложного финансового положения в семье вынужден был отказаться от своей мечты и устроиться на работу как можно раньше, чтобы начать помогать своей семье деньгами.

И вот уже с 10 лет он ушел из школы и стал подрабатывать в альпинистских экспедициях носильщиком. Это был логичный выбор — Эверест всегда привлекал десятки и сотни туристов, которым нужна была помощь с багажом и надежный проводник по маршруту на вершину. К тому же в бизнесе уже был старший брат Лхакпа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241039&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 24 Ками Рита впервые поднимается на Эверест вместе с клиентами. Следующее успешное восхождение случилось уже через три года, затем через год. В какой-то момент Шерпа поднимался на «крышу мира» едва ли не по два раза за сезон. Ками всегда выбирал для восхождений стандартный маршрут с южной, непальской стороны горы, проходя через опаснейший участок — ледопад Кхумбу. Выбор был обусловлен тем, что он лучше знал родные горы, да и оформление документов на пересечение китайской границы — не самая простая задача.

Всегда был против глупого риска

Свое 17-е по счету восхождение он совершил в 2016 году. И это был первый случай, когда он изменил традиции и добрался до Эвереста с севера, со стороны Тибета, по маршруту от ледника Ронгбук через Северное седло и хребет, по которому пытались подняться в 1924 году Мэллори и Ирвин. Ками Рита всегда говорил, что Эверест не прощает ошибок. К примеру, в 2014 году, когда он уже стал одним из самых опытных гидов в Гималаях, Ками стал свидетелем обрушения серака, убившего на ледопаде Кхумбу 16 шерп (так называют горных проводников в Гималаях), вышедших на работу над маршрутом из базового лагеря.

«Если Вы сомневаетесь в своих силах или безопасности маршрута, вам просто нужно спуститься. Не переживайте за неудачу, Эверест по-прежнему останется на своем месте, и вы сможете попробовать подняться на вершину в другой раз», — говорил он клиентам в случае непогоды или других обстоятельств, которые мешали успешному покорению великой горы.

Отметился Шерпа и как общественный деятель. Несколько лет назад он возглавил масштабные протесты в столице Непала Катманду. Недовольство людей было связано с решением правительства Непала ограничить выплаты компенсаций семьям погибших шерп до совсем мизерных значений.

Для многих шерп (и Ками Рита не исключение) Эверест, а если быть точнее, то Джомолунгма — священная гора, населенная божествами. Ками Рита — человек, тонко балансирующий между современностью и традициями. У него есть страница в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), где он активно общается с альпинистским сообществом. Но вместе с тем он и молится перед каждым восхождением в горы местным богам и приносит им дары. Вот и свой рекорд он посвятил непальским высшим силам, тем более что радостное известие омрачила трагедия — сообщениями о пропавших без вести британском альпинисте и непальском гиде, что подчеркнуло присущие спортивному скалолазанию риски.