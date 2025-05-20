Тарасова о школе Загитовой: «Жители Татарстана наверняка будут рады. Но конкретно можно будет говорить, когда школа откроется»

Министр спорта Татарстана утверждает, что реализация проекта начнется «буквально на днях» и строительство будет завершено в следующем году.
"Власти Татарстана говорят, что в следующем году появится школа? А я вот читала, что наоборот — проект закрыли из-за стоимости.
Не знаю, много ли это — миллиард на школу, я деньгами не занимаюсь. Знаю, сколько стоит помада или платье. В целом говорить пока не о чем, поскольку школы еще нет.
Как Алина там будет работать — консультативно или непосредственно? У нее же не было такого опыта. Каких тренеров туда пригласят, какие дети будут там заниматься? Пока только вопросы, вопросы, вопросы.
Сама идея хорошая, она олимпийская чемпионка, школа будет носить ее имя, жители Татарстана наверняка будут рады. Но конкретно можно будет говорить, когда школа откроется", — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.