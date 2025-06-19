Леди Гага и «Боже, царя храни». Какие программы фигуристы готовят на олимпийский сезон?

Казалось бы, предолимпийский чемпионат мира отгремел совсем недавно, а вот уже и началась подготовка фигуристов к новому сезону. С выбором музыки очень важно не прогадать, ведь кому-то из фигуристов предстоит защищать честь страны на Олимпиаде и бороться за самые высокие места. Осложняет выбор и ситуация с авторскими правами: Мэдлин Шизас из Канады, например, пришлось в срочном порядке искать что-то новое, потому что на выкуп прав требуются баснословные деньги.